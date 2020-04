Kiel

Sagt Ihnen noch Sören Seidel etwas? Nein? Der ehemalige Fußballprofi hat einst bei Holstein Kiel gespielt. Und ist seit Ostersonntag mehreren Hunderttausend Zuhörern von "Fest & Flauschig" ein Begriff. Der beim Musikstreaming-Anbieter Spotify beheimatete Podcast von Jan Böhmermann und Olli Schulz ist einer der erfolgreichsten Podcasts der Welt - und hat Seidel nun zu einem Bekanntheitsgrad verholfen, den er das letzte Mal Ende der 1990er-Jahre als Spieler von Werder Bremen gehabt haben dürfte.

"Ich muss zugeben, dass ich den Podcast gar nicht kenne", sagt Seidel, heute 47 Jahre alt, angesprochen auf seinen neuerlichen "Ruhm". Zu dem ist er gekommen durch ein klamaukiges "erotisches Mystery-Hörspiel", das Satiriker Böhmermann und Musiker Schulz dieser Tage episodenweise in ihrem Podcast aufführen.

Einer der beiden Protagonisten dieses Hörspiels mit dem Titel "Die Yogalehrerin" heißt: Sören Seidel. Am Sonntag mutmaßte Namensschöpfer Olli Schulz im Podcast-Talk mit Böhmermann, er habe die Figur offenbar unbewusst nach einer realen Person benannt: nach dem Fußballer Sören Seidel.

Was Seidel und Böhmermann verbindet

Der ist einigermaßen überrascht, freut sich aber über den unverhofften Popularitätsschub. Zumal er mit Schulz, vor allem aber mit Böhmermann durchaus etwas anzufangen weiß. "Ich bin ja wie er Bremen-Norder", sagt Seidel, der große Teile seiner Karriere in Bremen und Umland verbrachte: in der Jugend beim Blumenthaler SV, bei Atlas Delmenhorst und bei der SG Aumund-Vegesack. Die ersten Profi-Jahre erlebte er dann bei Werder Bremen an der Seite von Marco Bode, Dieter Eilts, Torsten Frings, Ailton und Co.

Nach zwölf Bundesliga-Einsätzen, einem Tor und dem Label "DFB-Pokalsieger 1999" ging es im Jahr 2000 weiter nach Duisburg. Und dann, 2002, an die Förde. Zu Holstein Kiel. Beim damaligen Regionalligisten sollte Seidel eigentlich Daniel Jurgeleit im Sturmzentrum beerben. Doch dazu kam es nicht. Jurgeleit zögerte sein Karriereende hinaus. Und Trainer Gerd-Volker Schock rückte von seinem Routinier nicht ab.

Seidel zu seiner Kieler Zeit: "Für beide Seiten nicht optimal"

Seidel guckte in die Röhre, kam nur auf neun Startelf-Einsätze und 13 Einwechslungen. "Es war für beide Seiten nicht optimal", sagt Seidel im Rückblick auf eine Zeit, die danach noch einmal düsterer wurde. Ein Einsatz in der Saison 2003/04, abgeschoben ins Reserve-Team. "Das zweite Jahr war eine Katastrophe", sagt Seidel. Immerhin: Das familiäre Glück stimmte milde. Im Rekordsommer 2003 kam Sohn Luis an der Förde zur Welt. "Sportlich war es nicht der richtige Schritt", sagt Seidel, "aber Kiel ist eine schöne Stadt."

Nach einigen weiteren Stationen, darunter Münster, Mönchengladbach und wieder Blumenthal, beendete Seidel 2013 seine Karriere. Bereits seit 2010 ist er mit seiner eigenen Agentur als Spielerberater tätig, betreut heute unter anderem die Bundesliga-Profis Robert Andrich ( Union Berlin) und Kai Pröger ( SC Paderborn).

Nebenher ist er auch noch als Trainer aktiv bei der U17 des JFV Bremen, in der auch Sohn Luis kickt. Ein "Hobby", wie er sagt. Auch wenn er betont: "Ich nehme das sehr ernst." Heißt: drei- bis viermal Training pro Woche. Schließlich ist Seidel mit seiner Truppe im vergangenen Sommer ziemlich überraschend in die B-Jugend-Regionalliga Nord aufgestiegen.

Zwei heftige Pleiten und ein Wiedersehen

Und in der tummelt sich auch die B-Jugend eines Vereins, der ihm durchaus bekannt ist: Holstein Kiel. Der Tabellenführer gewann die beiden Begegnungen gegen Seidels JFV mit 9:0 und 6:0. "Da haben wir zweimal die Hucke vollgekriegt", sagt er lachend. Eine weitere Begegnung mit der Vergangenheit gab's beim Spiel gegen den TSV Kronshagen. Dessen Co-Trainer: Seidels Kieler Ex-Kollege Dmitrijus Guscinas.

Seidel ist also nach wie vor mit voller Hingabe Teil des Fußballs. Und auch dem aktiven Spiel hat er nicht komplett abgeschworen. Hin und wieder tritt er mit der Werder-Traditionsmannschaft bei Hallenturnieren an. "Da geht's richtig ab. Und da kriegt man dieses Gefühl noch mal wieder." Das Gefühl, im Rampenlicht zu stehen. So wie dieser Tage. Dank Jan Böhmermann und Olli Schulz.

