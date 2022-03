Darmstadt-98-Sportchef Wehlmann gegen Holstein Kiel unter speziellem Druck

Darmstadt

Ein Lautsprecher seiner Branche ist Carsten Wehlmann nun wahrlich nicht. Der gebürtige Hamburger zieht als Sportlicher Leiter des Fußball-Zweitligisten Darmstadt 98 ebenso leise wie akribisch die Fäden im Hintergrund. Und das derart geschickt, dass die Hessen weiter vom Rampenlicht der Ersten Liga träumen dürfen. Am Sonnabend (13.30 Uhr) empfangen die Lilien den Tabellenzwölften Holstein Kiel. Ausgerechnet jenen Klub also, an dessen sportlicher Entwicklung der 49-Jährige einst ebenfalls großen Anteil besaß. Ein emotionaler Spagat?

Eher nicht. „Was den direkten Klassenerhalt betrifft, da mache ich mir um Holstein keine Sorgen. Sie werden die noch nötigen Punkte einsammeln“, sagt Wehlmann mit Bezug auf seine Vergangenheit von 2009 bis September 2018 als Chefscout und Torwarttrainer der Störche. Die Ergänzung des seitdem in Darmstadt tätigen Ex-Profi-Keepers folgt auf dem Fuß: „Aber – trotz aller Sympathien für den Verein und dort handelnde Personen – erst nach dem 28. Spieltag.“

Sechs Punkte in fünf Partien: Lilien in der Rückrunde keine Heimmacht

Soll heißen, der Tabellendritte will am Sonnabend die drei Punkte mit allen Mitteln auf der mit 14 500 Zuschauern mutmaßlich ausverkauften Großbaustelle „Böllenfalltor“ behalten. Als Heimmacht indes entpuppten sich die Darmstädter in der Rückrunde bislang nicht. Nur sechs Zähler holten die Lilien in fünf Partien, darunter die Unentschieden gegen Sandhausen (1:1), Rostock (1:1), den KSC (2:2) sowie die 0:5-Packung gegen den HSV.

Ohnehin gleicht die Ausbeute der zweiten Saisonhälfte (wie Holstein 16 Zähler in zehn Begegnungen) einer leichten Euphoriebremse im Lilien-Land. Ein Grund: Die Ladehemmungen der baumlangen Knipser Phillip Tietz (24/kam im Sommer ablösefrei aus Wiesbaden) und Luca Pfeiffer (25/kostenfrei ausgeliehen vom FC Midtjylland), die in den ersten 17 Spielen zusammen 24 Tore erzielt hatten. Pfeiffers letztes persönliches Erfolgserlebnis liegt elf Partien zurück, Tietz landete in 2022 erst einen Treffer.

„Solche Phasen gibt es bei Stürmern. Da werden sie wieder rauskommen. Und man sieht ja, dass wir trotzdem punkten. Bei uns stehen insgesamt 53 Treffer auf dem Konto. Über die Hälfte unserer Tore sind damit auf anderen Schultern verteilt. Genau das war unser Ziel nach dem Abgang unseres letztjährigen Torjägers Serdar Dursun“, sagt Wehlmann auch mit Blick auf den Ex-Storch Aaron Seydel, der vier seiner fünf Treffer in der Rückrunde verbuchte.

Mit dem Aderlass an Führungskräften kennt sich der 98-Sportchef aus. Vor diesem Spieljahr mussten Trainer Markus Anfang sowie die komplette Mittelachse mit Victor Palsson, Nicolai Rapp, Immanuel Höhn, Lukas Mai und Dursun ersetzt werden. Unter Anfang-Nachfolger Torsten Lieberknecht fanden die neuformierten Lilien überraschend schnell in die Erfolgsspur. „Dass es bei neuem Personal auch immer ein Quäntchen Glück braucht, ist klar. Und wir werden auch künftig eher Spieler mit Perspektive und Entwicklungspotenzial verpflichten. Ablösesummen im Millionenbereich können wir nicht zahlen“, erklärt der ausgewiesene Talente-Fahnder Wehlmann.

Ungewisse Personal-Situation nach Corona-Massenausbruch

Wohlwissend, dass eine gute Planungs-Spürnase ob der Tagesaktualität an Bedeutung verlieren kann. Ganze zwölf Profis standen zu Wochenbeginn nach einem Corona-Massenausbruch mit zwölf Infizierten auf dem Trainingsplatz. „Das haben wir am Anfang der Saison auch schon durchgestanden“, gibt sich stellvertretend Standard-Experte Tobias Kempe, der die Lilien am letzten Spieltag der Saison 2014/15 per Freistoß zum 1:0 gegen St. Pauli letztmals in die Bundesliga geschossen hatte, kämpferisch.

Knapp sieben Jahre später winkt den Hessen der erneute Coup. Und für Wehlmann kommt am Sonnabend noch ein privates Duell on top. Schließlich wohnt der Ex-Kieler im Mainzer Ortsteil Finthen in direkter Nachbarschaft zu Holstein-Sportchef Uwe Stöver. Ein amtliches Grillfest auf Kosten des Verlierers als Wetteinsatz? „Es ist noch nichts ausgelobt. Aber wird werden uns schon etwas einfallen lassen“, lacht Wehlmann. Getreu dem Motto: Am „Bölle“ geht’s um die Wurst.