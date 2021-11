Darum testete Holstein Kiel in der Länderspielpause nicht

Kiel

Das spielfreie Wochenende für Fußball-Zweitligist Holstein Kiel ist vorüber. Spätestens seit Montag richtet sich der Fokus der Störche auf das kommende Spiel am Sonntag (13.30 Uhr) beim 1. FC Heidenheim. Zuvor konnten die KSV-Profis drei freie Tage genießen, Kraft tanken für den Jahresendspurt. Fünf Zweitligaspiele stehen für Holstein in 2021 noch an.

KSV-Profis verlieren Trainingsspiel gegen Team aus U23 und U19

In den vergangenen vier waren die Kieler vor der Länderspielpause ungeschlagen geblieben (ein Sieg, drei Unentschieden). Jetzt setzte es für die KSV-Profis mal wieder eine Niederlage – in einem Trainingsspiel gegen ein Team aus Akteuren der U 23 und einigen aus der U 19, jeweils Spitzenreiter in der Regionalliga und A-Junioren-Bundesliga, verloren die Zweitliga-Kicker am vergangenen Donnerstag über zweimal 35 Minuten mit 2:3. Hólmbert Fridjónsson und Steven Skrzybski trafen. Hagen Blohm, Jannic Ehlers und Jannis Voß erzielten die Tore für den Nachwuchs.

Ein Anhaltspunkt für die Form der Störche? Ein Fingerzeig für Sonntag? Mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. „Es sind weitestgehend die Spieler bei uns zum Einsatz gekommen, die nicht im regelmäßigen Spielbetrieb waren“, sagte KSV-Sportchef Uwe Stöver dem „Kicker“ – richtete jedoch auch eine Botschaft an die zweite Garde der Störche: „Auch wenn sie zum Teil auf ungewohnten Positionen spielen mussten, sollte das Ergebnis doch ein anderes sein.“ Ursprünglich hatte sich die KSV in einem Testspiel gegen den TSV Havelse beweisen sollen. Weil aber das Nachholspiel der Niedersachsen in der Dritten Liga beim FSV Zwickau kurzfristig auf den vergangenen Sonnabend terminiert worden war, war die für Donnerstag vereinbarte Partie ausgefallen.

Gleichsam testspiellos, aber nicht ungetestet kommen auch die beiden nächsten Gegner, der 1. FC Heidenheim und Werder Bremen (27. November, 20.30 Uhr im Holstein-Stadion) aus der Länderspielpause. In Heidenheim stand der zweite Laktat-Test der Saison an. Bei Bundesliga-Absteiger Werder ist während der Pause Abwehrspieler Marco Friedl positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 23-Jährige befindet sich in seiner Heimat Österreich in häuslicher Quarantäne, teilte der Klub am Sonntag mit. „Marco hatte an den freien Tagen an sich selbst Symptome festgestellt und hat daraufhin einen Test gemacht, der trotz vollständiger Impfung positiv ausgefallen ist“, sagte der Bremer Mannschaftsarzt Daniel Hellermann.

Fehlt Bremer Abwehrduo gegen Holstein Kiel?

Für die zweite schlechte Nachricht in Bremen sorgte am Sonntag Innenverteidiger Milos Veljkovic. Der 26-Jährige Serbe qualifizierte sich mit seinem Nationalteam durch den 2:1-Erfolg gegen Portugal zwar überraschend direkt für die WM 2022 in Katar, musste nach 65 Minuten jedoch mit einer Leistenverletzung ausgewechselt werden. Unklar, ob die beiden Defensivspieler beim Nordduell in zwei Wochen gegen die Störche wieder einsatzfähig sind.