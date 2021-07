Das Wichtigste zum Test von Holstein Kiel gegen Brøndby IF

Kiel

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel bestreitet am Sonnabend (13 Uhr) gegen Brøndby IF sein zweites Testspiel der Saisonvorbereitung. Eine interessante Aufgabe für die Störche – gleich aus mehreren Gründen. Der Überblick:

Der Gegner

Zweiter Test, zweiter Sparringspartner aus der dänischen Superliga. Doch gegenüber dem 1:2 gegen Randers FC am Freitag vergangener Woche wird es diesmal sportlich noch hochwertiger: Zwar ist Randers dänischer Pokalsieger – aber Brøndby ist Meister. Zum ersten Mal seit 2005, zum zehnten Mal insgesamt.

Der Traditionsklub aus dem gleichnamigen Kopenhagener Vorort ist in seiner Vorbereitung schon ein gutes Stück weiter, startet schon am kommenden Sonnabend gegen Aarhus in die neue Spielzeit. Wertvollster Spieler ist Mittelfeldmann Jesper Lindström (Marktwert sieben Millionen Euro), soll aber vor dem Sprung zu Eintracht Frankfurt stehen. Er würde damit einem ebenfalls gewechselten Duo nach Deutschland folgen: Innenverteidiger Anthony Jung ging zu Werder Bremen, Keeper Marvin Schwäbe zog es zum 1. FC Köln.

Die Taktik

Holsteins Cheftrainer Ole Werner plant die taktische Weiterentwicklung seiner Mannschaft. Die Störche sollen variabler werden, ihre Palette an individuellen und gruppentaktischen Lösungen auf dem Feld erweitern. Auch das etablierte 4-3-3 soll nicht mehr allzu dogmatisch ausgelegt werden – Werner hat vor einigen Wochen bereits angekündigt, über neue Grundordnungen nachzudenken, um gegnerbezogen die Struktur anzupassen.

Da trifft es sich gut, dass mit Brøndby eine Mannschaft kommt, die unter Trainer Niels Frederiksen bevorzugt aus einem 3-4-1-2/3-5-2 heraus spielt. Möglich, dass Werner das zum Anlass nimmt, selbst eine Dreierkette aufzubieten.

Die Neuen

In gewissen Dreierketten-Systemen kommt die Zehner-Position gegenüber dem 4-3-3 mehr zur Geltung, Frankfurt etwa hat mit seinem 3-4-2-1 mit zwei Spielmachern auf den offensiven Halbpositionen zuletzt Erfolge gefeiert. Eine Rolle, die wie gemacht scheint für Holsteins Neuzugang Steven Skzybski. Er dürfte – unabhängig von der Grundordnung – ebenso auf seine ersten Minuten im neuen Trikot kommen wie Sechser Patrick Erras, der in dieser Woche bei der KSV ins Training eingestiegen ist.

Der wöchentliche Newsletter der Sportredaktion Was ist in dieser Woche bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Erhalten Sie aktuelle Infos jeden Freitag in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hinten rechts dürfte das Duell um den Stammplatz zwischen Phil Neumann und Julian Korb auch gegen Brøndby an Fahrt gewinnen. Neumann hatte gegen Randers noch in der Zentrale gespielt – in Abwesenheit von Hauke Wahl. Der Kapitän hat seinen Infekt aber mittlerweile auskuriert, ist zurück im Training. Und wohl am Sonnabend auch auf dem Platz.

Das letzte Geisterspiel?

Wie gegen Randers werden die Störche unter Ausschluss der Öffentlichkeit spielen. Der Citti-Fußball-Park in Projensdorf bleibt leer. Es könnte für längere Zeit das letzte Geisterspiel für die KSV bleiben: Am kommenden Mittwoch sind für den Test beim VfL Wolfsburg 500 Zuschauer zugelassen, am folgenden Sonnabend dürfen bei der Generalprobe der KSV beim Halleschen FC sogar 1000 Fans dabei sein.

Noch besser sieht es für die eine Woche später beginnende Saison aus: Das Auftaktspiel der Störche beim FC St. Pauli (25. Juli, 13.30 Uhr) wird vor bis zu 9000 Besuchern stattfinden, beim ersten Heimspiel am 1. August gegen Schalke 04 wären bis zu 7500 Fans in einem dann halbvollen Holstein-Stadion möglich. Grundlage dafür ist ein bundesweit gültiger Beschluss, den die Staatskanzleichefs gefasst haben. Die 50-Prozent-Regelung gilt vorerst bis zum 11. September, sofern die Sieben-Tage-Inzidenz am Austragungsort nicht über 35 liegt.