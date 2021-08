Das sind die Erkenntnisse des ersten Saisonabschnitts von Holstein Kiel

Kiel

Die Störche gehen dank des 3:0-Siegs gegen Erzgebirge Aue erleichtert in die Länderspielpause. Zeit für eine Bestandsaufnahme dessen, was in den ereignisreichen Auftaktwochen dieser neuen Spielzeit bei Holstein Kiel passiert ist. Das sind die Erkenntnisse des ersten Saisonabschnitts:

2020/21 – die längste Saison aller Zeiten

Super-Fußball, Pokal-Sensation, Quarantäne-Drama, Mega-Marathon, Aufstiegs-Knockout, Relegations-Packung – die Spielzeit 2020/21 war so groß, so epochal, am Ende so brutal, dass sie nur eine Belastung sein konnte für die Störche. Kurzer Urlaub, kurze Vorbereitung und rein in die neue Saison. Verarbeiten? Kaum möglich. Und so spielte Holstein Kiel in den ersten Pflichtspielwochen auch nahezu exakt so, wie man Ende Mai, als nichts mehr ging, aufgehört hatte: mit leerem Tank, mit desolater Arbeit gegen den Ball, individuellen Fehlern, nach vorne mit großer Verschwendungssucht. Keine Struktur, kein Leben. Die alten Gespenster waren beim dreifachen 0:3 zum Auftakt noch präsent. Und so wurde die Saison 2020/21 zur längsten aller Zeiten.

Wer zurückzieht, verliert

Es geht in dieser Zweiten Liga nur mit kollektiver Arbeit unter Volllast, mit hochgefahrenen Systemen. Wer einen Schritt weniger macht, geht gnadenlos unter. Ist keine Intensität drin, kollabiert das Spannungsfeld auf dem Platz. Holsteins 4-3-3 etwa funktioniert nur auf diese Weise. Sind die Abstände zu groß, ist kein Gegenpressing möglich. Ist das Anlaufen nur Alibi, kann sich der Gegner gefährliche Räume öffnen. Ist keine Dynamik da, zerbröselt das Positionsspiel. Man muss schuften, man muss 90 Minuten leiden können. Erst als die Störche das begriffen und durch die im Training stramm angezogenen Zügel eingebrannt bekommen haben, ging es aufwärts. Das in durcheinandergewirbelter Besetzung aufopferungsvoll erkämpfte 2:2 in Düsseldorf war insofern ein Erweckungserlebnis. Heureka!

Selten war die Kaderplanung konservativer

Auf den letzten Metern ist der KSV noch ein Neuer durchs Transferfenster geflattert: Benedikt Pichler, 24, Stürmer von Austria Wien, der angeblich eine Million Euro gekostet haben soll. Ein eher untypischer Transfer in diesem Kieler Sommer, in dem Sportchef Uwe Stöver überwiegend auf ein Schema setzte: erfahren und/oder ablösefrei respektive mit geringer verbleibender Vertragslaufzeit. Steven Skrzybski, Julian Korb, Lewis Holtby, Patrick Erras, Jann-Fiete Arp, Hólmbert Aron Fridjónsson – sie alle erfüllen diese Kriterien. Nur Marcel Benger und nun Pichler tanzen da etwas aus der Reihe. Und scheinen die einzigen zu sein, die das Potenzial haben, noch einen ordentlichen Weiterverkaufswert zu generieren. Das ist die Kehrseite der Transferpolitik, die konservativ wie lange nicht daherkam.

Die Beziehung zu den Fans – ein zartes Pflänzchen

Die Fans dürfen durch die Teilzulassung von Zuschauern nach Monaten der Abstinenz wieder dabei sein. Aber man muss sich offenbar erst aneinander gewöhnen: 1:5 im Relegations-Rückspiel gegen Köln, 0:3 gegen Schalke, 0:3 gegen Regensburg – drei Auftritte vor Fans im Holstein-Stadion, dreimal Schiffbruch. Das 3:0 gegen Aue hat nun allerdings, so scheint es, einiges gedreht. Die vor allem gegen Schalke und Regensburg noch recht stillen Zuschauer machten diesmal richtig Alarm, pushten die Mannschaft, von der man zuvor den Eindruck hatte, die Blicke der Fans von den Tribünen würden sie eher hemmen. Nun scheint wieder eine Symbiose draus zu werden. Und die berechtigte Hoffnung ist da, dass es nach zwei trotz verminderter Kapazität nicht ausverkauften Spielen demnächst auch wieder voller wird. Die nächsten Heimspielgegner: Hannover 96 und Hansa Rostock. Nordduelle ziehen. Guter Fußball auch. Vielleicht kommt nun beides zusammen.