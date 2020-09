Kiel

Viel Zeit bleibt nicht bis zum Saisonauftakt der KSV gegen Bundesliga-Absteiger SC Paderborn am Sonntag um 13.30 Uhr. Während noch an einem Hygienekonzept gearbeitet wird, damit die von der Landesregierung erlaubten 25 Prozent Kapazität im Holstein-Stadion auch genutzt werden können, startete am Mittwochmittag der Dauerkartenverkauf. Und das mit einigen Hindernissen.

Lesen Sie auch:So kommen Sie an Tickets für Holstein Kiel

Anzeige

Durch einen Systemfehler konnten Holstein-Fans bereits am Montag eine Dauerkarte kaufen, lange bevor der offizielle Vorverkauf beginnen sollte. Das wurde behoben - Fans, die zu diesem Zeitpunkt bereits eine Karte erworben hatten, werden vom Verein benachrichtigt, wie das weitere Prozedere ist.

Weitere KN+ Artikel

Tickets für Holstein Kiel : Erst Wartezeit, dann Absturz

Am Mittwoch um 12 Uhr dann wurden Online-Ticketshop und Ticket-Hotline freigeschaltet. Von Beginn an war der Andrang groß, die Leitungen überlastet. Erste Fans hatten ihr Ticket nach einer Wartezeit von rund 20 Minuten dann aber gebucht.

Am frühen Nachmittag aber ging nichts mehr - im Onlineshop tauchte beim Klick auf die Tickets eine Nachricht auf: "Derzeit sind keine Tickets im Onlineshop verfügbar". Die KSV sucht nach eigenen Angaben nach dem Fehler. Informationen, wann und wie es weitergehen kann, gibt es bislang nicht.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter über die aktuelle Lage in Schleswig-Holstein versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Weiterer Newsletter: Kiel mittendrin. Über das Leben in der Landeshauptstadt. Verpassen Sie keine Neuigkeit mehr. Versand: Jeden Mittwoch. Hier geht es zur kostenfreien Anmeldung. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite

Mehr zu Holstein Kiel lesen Sie hier.