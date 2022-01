Kiel

Geduld ist eine Tugend. Und gerade auf dem Fußball-Transfermarkt werden die Tugendhaften nicht selten belohnt. Wer bis zum letzten Moment wartet, kann manchmal wahre Schätze heben. Holstein Kiels Sportchef Uwe Stöver, dieser Tage Perlenfischer vom Dienst, dürfte seine Netze daher auch erst am Montag um 18 Uhr wieder einholen. Wenn das Wintertransferfenster offiziell schließt. Zieht er noch einen defensiven Mittelfeldspieler – die letzte vakante Planstelle – an Land? Ein Blick in die Transferbücher der KSV der vergangenen Jahre zeigt: Last Minute ist manchmal First Class. Der späte Storch fängt den Wurm.

Benedikt Pichler

Der Angreifer, wuchtig und dynamisch zugleich, wurde am letzten Tag des Sommertransferfensters 2021 ein Storch, kam aus der österreichischen Bundesliga von Austria Wien an die Förde – und schlug nach kurzer Anlaufzeit ein wie eine alpine Bombe. Für die strauchelnde Offensive nachverpflichtet, traf der 24-Jährige in den ersten neun Spielen unter Marcel Rapp sechsmal, wurde mit seiner gewitzten Goalgetter-Attitüde schnell zum Publikumsliebling. Von Pichler, dem nun Neuzugang „Otschi“ Wriedt zur Seite steht, ist noch viel zu erwarten.

Joshua Mees

Mees stieß am ungewöhnlich späten Deadline Day der Saison 2020/21, am 5. Oktober, ablösefrei von Union Berlin zu Holstein Kiel, unterschrieb einen Vierjahresvertrag – ein guter Deal aus Sicht der Störche. Der heute 25 Jahre alte Flügelstürmer wurde zum wichtigen Impulsgeber von der Bank, rettete gegen den HSV und St. Pauli in der Hinrunde jeweils den Punkt. In dieser Saison war Mees zeitweise als Super-Joker erfolgreich, erzielte gegen Werder Bremen ein Traumtor zur Führung. Vor Jahresfrist wiederholt ausgebremst (Muskelfaserriss, Oberschenkelprellung, Infekt), steht Mees jetzt wieder im Saft.

Lászlo Bénes

Kam im Januar 2019 zwei Tage vor Toreschluss auf Leihbasis aus Mönchengladbach nach Kiel – und führte den Störche-Fans in der Rückrunde den vielleicht besten linken Fuß vor, den sie jemals zu Gesicht bekommen haben. Ein Fuß, für den es einen Waffenschein braucht. Unvergessen sollte Bénes Auftritt gegen Aue bleiben, als der zentrale Mittelfeldspieler beim 5:1 zwei Tore schoss und zwei weitere nach ruhendem Ball auflegte. Der Slowake kehrte mit neuem Selbstbewusstsein, unterfüttert von zehn Scorerpunkten, zur Borussia zurück – und wurde unter Marco Rose anfangs direkt Stammspieler.

Masaya Okugawa

Der kleine, schüchterne Japaner schlüpfte am finalen Tag der Wechselperiode im Sommer 2018 noch durchs Transferfenster, kostete die KSV eine lächerlich geringe Leihgebühr in fünfstelliger Höhe, die nach Salzburg überwiesen wurde – und legte seine Höflichkeit auf dem Platz nach und nach ab, schwang sich zum frechen Super-Dribbler auf. Verknotete der versammelten Defensive des FC Augsburg im DFB-Pokal-Achtelfinale derart die Beine, dass die Knorpel heute noch quietschen dürften. Okugawa kickte nach seiner Rückkehr nach Österreich in der Champions League gegen Liverpool und Bayern – und ist jetzt bei Arminia Bielefeld einer der besten Offensivspieler der Bundesliga.

Johannes van den Bergh

Was soll denn bitte ein in Spanien beim FC Getafe auf dem Abstellgleis gelandeter Linksverteidiger gehobenen Alters bei den Störchen? Zum Beispiel zum Dauerbrenner werden. Am 1. September 2017 nach Vertragsauflösung zum Nulltarif verpflichtet, steht van den Bergh viereinhalb Jahre später bei 134 Profi-Einsätzen für Holstein Kiel. Zunächst als Vertreter für den verletzten Christopher Lenz geholt, erkämpfte sich der heute 35-Jährige einen Stammplatz, den er bis heute nicht herzuschenken bereit ist. Das Gegenteil eines Verlegenheitstransfers.