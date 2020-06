KSV fehlt die Qualität in der Breite

Kiel

„Man muss das Spiel entsprechend einordnen“, relativierte KSV-Sportchef Uwe Stöver am Montag die Aussagekraft des desaströsen KSV-Auftritts. „Wir sind aus dem großen Kraftakt gegen Dresden mit vielen verletzten und angeschlagenen Spielern herausgegangen. Mit sechs neuen Spielern in der Startelf, wovon fünf nicht in einem gewissen Spielrhythmus stehen, ist es dann nicht einfach. Und umso schwieriger, wenn die ersten drei Osnabrücker Offensivaktionen mit dem 1:0, dem 2:0 und einer Roten Karte enden.“ Ja, sehr wichtige Spieler hätten gefehlt, sagte Kapitän Hauke Wahl. Aber auch: „Trotz allem hatten wir Jungs auf dem Platz, die diese Rolle ausfüllen können.“

In Osnabrück konnten sie es nicht. „Wir können Ausfälle in dieser Kategorie, und wir reden hier über unsere zentrale Achse aus Jonas Meffert, Alexander Mühling, Salih Özcan und Janni Serra sowie Fabian Reese und Jae-Sung Lee, nicht kompensieren – aber das wäre für jedes Team der Liga extrem schwer“, konstatierte Stöver. Das sah auch Co-Trainer Fabian Boll so, dennoch kritisierte er: „Jeder bei uns hat den Anspruch, Zweitligaspiele zu machen. Und diejenigen, die sonst nicht spielen, müssen sich dann auch auszeichnen. Wir haben anfangs kontaktlos Fußball gespielt, das ist nicht damit zu erklären, dass uns wichtige Spieler gefehlt haben.“ Defensiv wie offensiv hinkten die Störche beim schmeichelhaften 1:4 den eigenen Ansprüchen hinterher. Mit Ausnahme von einigen Ansätzen Lion Lauberbachs konnte keiner der hineinrotierten Spieler seinen Startelfeinsatz wirklich rechtfertigen, die Aktionen von Philipp Sander und Makana Baku verpufften ergebnislos, Dominik Schmidt und Aleksandar Ignjovski fehlte der Zugriff auf spielfreudige Veilchen.

Für einige Spieler im KSV-Kader wird es eng

Die zweite Reihe muss stärker werden. „Viele junge Spieler bräuchten mehr Spielpraxis, um unter Umständen auch eine schnellere Entwicklung zu nehmen. Die können wir ihnen aufgrund einer entsprechenden Qualität der ersten 13 oder 14 Spieler aber nicht gewährleisten“, so der Kieler Sportchef, der nun gefordert ist, den Kader auch in der Breite mit mehr Qualität zu bestücken. „Daher müssen wir sehen, was in der nächsten Saison für den einen oder anderen Spieler wichtig wäre, um den nächsten Schritt machen zu können. Wir haben schon mit einigen Spielern gesprochen und werden das auch weiterhin tun.“ Heißt: Manche Spieler werden verliehen oder können sich einen neuen Klub suchen.

Weitaus größere Qualitäts-Löcher würden indes die sehr gut möglichen Abgänge von Salih Özcan, Jae-Sung Lee und Janni Serra reißen. Dann müsste Stöver auch für neue Offensiv-Power in der ersten Elf sorgen. Der Sportchef: „Wir müssen zu Grunde legen, was wir an Personal haben, was Corona wirtschaftlich bedeutet und was wir dadurch im Säckel haben. In diesem Rahmen versuchen wir, bestmöglich zu handeln.“ Stöver präzisiert: „Wenn Jae-Sung Lee und Janni Serra gehen sollten, fließt automatisch Geld in die Kasse. Und dann können Sie davon ausgehen, dass das dann auch Größenordnungen sind, durch die wir in der Lage sind, solche Abgänge qualitativ adäquat zu ersetzen.“

Stöver: "Haben genug Führungsspieler"

An Führungsspielern fehle es laut Stöver im aktuellen Kader aber nicht. „Wir haben in dieser Saison genug Spieler, die auf und neben dem Platz Verantwortung übernehmen und Führungsqualitäten zeigen: Hauke Wahl als Kapitän, aber auch Stefan Thesker, Dominik Schmidt und Johannes van den Bergh, um nur einige zu nennen“, sagte Stöver. „Weitere wie zum Beispiel Jonas Meffert oder Salih Özcan, die gegen Osnabrück nicht zur Verfügung standen, haben ebenfalls eine hohe Verbalpräsenz auf dem Platz. Wir haben genug Führungsspieler.“ Die sind jetzt gefordert, um den Post-Corona-Negativtrend am Sonntag im Saisonfinale gegen den 1. FC Nürnberg mit einem versöhnlichen Ende zu belegen.

