Kiel/Hamburg

Die Zweite Fußball-Bundesliga startet in die Saison 2021/22. Am Freitag eröffnen Absteiger Schalke 04 und Ex-Bundesliga-Dino Hamburger SV die neue Spielzeit. Am Sonntag (13.30 Uhr, im KN-Liveticker) geht es dann auch für Holstein Kiel los – und zwar direkt mit dem prestigeträchtigen Nordduell beim FC St. Pauli. Der Countdown läuft.

10...

Zehn Spiele konnte Holstein im Vorjahr die Anzahl der Gegentore einstellig halten. Am Ende waren es 35 kassierte Treffer. Stabiler waren im gesamten deutschen Profifußball nur Leipzig und Rostock. Die Abwehr war das Prunkstück, der Schlüssel. Und: Die Verteidigung geht personell fast unverändert in die neue Spielzeit. Jannik Dehm raus, Julian Korb rein – das war’s. Hauke Wahl ist trotz angeblicher Avancen des HSV an Bord geblieben, Stefan Thesker nach Achillessehnenverletzung ein gefühlter Neuzugang, Phil Neumann auf dem besten Weg, zu einem der Top-Verteidiger der Liga zu werden. Pure Qualität in der Viererkette. Ein fettes Pfund für den Auftakt.

...9...

Achtmal sind Holstein und St. Pauli seit dem Kieler Aufstieg 2017 aufeinandergetroffen, jetzt folgt Duell Nummer neun. Dreimal konnten die Hamburger gewinnen, viermal die Störche, dazu gab es ein Remis. Unvergessen die Kieler Gala beim 4:0 am 32. Spieltag der Vorsaison. Ein Spiel, nach dem die KSV praktisch als Bundesligist galt. FCSP-Coach Timo Schultz gratulierte seinem Kollegen Ole Werner danach indirekt schon zum Aufstieg. Ein schlechtes Omen – es kam bekanntlich anders.

...8...

Die vielleicht spannendste Position bei den Kielern vorm Auftakt. Wie macht sich Steven Skrzybski im Pflichtspielmodus auf seiner neuen Position im zentral-offensiven Mittelfeld, auf der Acht? In der Vorbereitung zeigte der Neuzugang gute Ansätze, suchte immer wieder die Tiefe. Die Feinabstimmung mit den Kollegen steht aber noch aus. Durchaus denkbar, dass im Spielverlauf auch ein Youngster auf seine Minuten auf der Acht kommt: Jonas Sterner (19) hat eine überzeugende Vorbereitung gespielt, gegen Halle (2:2) sein erstes Tor geschossen. Ein Brustlöser für den gebürtigen Nordfriesen?

...7...

Die Fans sind zurück. Vorerst. Bis zu 50 Prozent Auslastung sind in den Stadien möglich – sofern die Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 liegt. Das könnte schon bald zum Problem werden: Die Corona-Infektionszahlen steigen überall in Deutschland. In Hamburg ist der Wert am Donnerstag auf 21 gesprungen. Die Partie am Millerntor wird vor bis zu 8900 Zuschauern stattfinden können, aber das Eis wird zunehmend dünn.

...6...

Sechs Neuzugänge haben die Störche in ihren Reihen: Neben Korb und Skrzybski hat die KSV auch Patrick Erras, Marcel Benger, Hólmbert Aron Fridjónsson und Jann-Fiete Arp geholt. Die Integration der Neuen ist, so betonen es Spieler und Verantwortliche, schon weit vorangeschritten. Sie scheinen ins Gefüge zu passen – ihr sportlicher Mehrwert für die Mannschaft wird am Sonntag dann erstmals auf die Probe gestellt.

...5...

Holstein Kiel geht in seine fünfte Zweitliga-Saison am Stück. Das offiziell ausgegebene Ziel ist und bleibt die weitere Etablierung im Unterhaus. Ein Ziel, das die Störche in den vergangenen Jahren übererfüllt haben: 2018 und 2021 wurde der Aufstieg erst in der Bundesliga-Relegation verpasst, dazu kommen die Endplatzierungen sechs (2019) und elf (2020). Was in dieser Spielzeit drin ist? Einer Umfrage von „bundesligabarometer.de“ zufolge erwarten die Fans die KSV auf Rang vier. Und das in dieser prominent besetzten Liga mit Schalke, Werder und Co.

...4...

Gute vier Wochen Saisonvorbereitung neigen sich dem Ende zu. Kurz wie selten zuvor. „Für die knappe Zeit haben wir aber einen sehr, sehr guten Job gemacht und – toi, toi, toi – alle Spieler größtenteils verletzungsfrei durchgebracht“, sagt Trainer Ole Werner. „Ich bin auch in diesem Jahr wieder optimistisch.“ Kann er auch sein: Werners Mannschaft hat sich von Woche zu Woche gesteigert, in den Testspielen eine bemerkenswerte Frühform gezeigt.

...3...

Mit Dirk Bremser hat Holstein einen dritten Co-Trainer dazugeholt. Mit dem Assistenten-Triumvirat um Bremser, Patrick Kohlmann und Fabian Boll kann die KSV das Training noch besser individualisieren, dazu bringt Bremser (55) die monumentale Erfahrung von mehr als 700 Spielen an der Seite von Dieter Hecking mit. Die jahrelange rechte Hand des Trainer-Riesen kann sich als einer der wichtigsten Neuzugänge des Sommers entpuppen.

...2...

Duell um den Startplatz im Sturm: Mit Fridjónsson und Arp gibt es zwei Bewerber für die Rolle im Angriffszentrum im Kieler 4-3-3. Nach den Eindrücken aus der Vorbereitung scheint Fridjónsson leicht die Nase vorn zu haben, Arp wird noch etwas brauchen. Wobei der vom FC Bayern gekommene Leihspieler am Millerntor besonders motiviert sein dürfte – neun Jahre beim HSV prägen eben.

...1...

Die T-Frage, sie ist noch nicht abschließend beantwortet. Ioannis Gelios oder Thomas Dähne – wer wird die Nummer eins? „Ich lasse mir die Eindrücke der Trainingswoche noch einmal durch den Kopf gehen“, sagt Werner. In den Testspielen haben beide je zweimal 90 Minuten zwischen den Pfosten gestanden. Die Tendenz geht zu Gelios, der in der Vorsaison über weite Strecken Stammtorwart war. Dähne, Teil des Mannschaftsrats, steht ihm aber in kaum etwas nach. Ein Luxusproblem.

...0

Es geht los. Auf in die Saison 2021/22!