Auch Porath erleidet Muskelfaserriss

Am Mittwoch gab es Gewissheit: Auch Finn Porath wird das Auswärtsspiel von Holstein Kiel in der Zweiten Fußball-Bundesliga bei der SpVgg Greuther Fürth verpassen. Porath hatte sich am Vortag ohne Fremdeinwirkung an der Wade verletzt, musste das Training abbrechen. Er ist schon der fünfte Ausfall.