Deshalb werden Holstein Kiel und andere Klubs ihre Tickets kaum los

Man musste schon genau hinsehen, um sie zu erkennen. Aber sie waren da. Etwa 150 Auswärtsfahrer waren mit Fußball-Zweitligist Holstein Kiel am Freitagabend mit zu Fortuna Düsseldorf gereist, nahmen recht versteckt in der Gästekurve im Oberrang Platz – waren aber umso besser zu hören. Erstmals seit fast eineinhalb Jahren durften die Störche wieder mit Fan-Support in der Fremde auflaufen. Ein Riesenschritt auf dem Weg zurück zur alten Zeitrechnung. Die Strecke bleibt aber noch lang. Das zeigt sich besonders bei den Heimspielen.

4100 gegen Schalke, 3700 gegen Regensburg – und gegen Aue?

4100 Besucher waren bei den ersten beiden Auftritten im Holstein-Stadion zugelassen, auch gegen Aue (Sbd.,13.30 Uhr) plant die KSV mit dieser Kapazität. Eine Erhöhung oder gar ein Modellprojekt wie das des Handball-Nachbarn THW Kiel, der vor 9000 Fans in die neue Saison starten will, ist kein Thema. Einerseits, weil sich die Liga am Bund-Länder-Beschluss – maximal 50 Prozent Auslastung mit einer Deckelung von 25 000 Fans – orientiert, die seit Montag gültige Landesverordnung in dem Punkt nichts Neues beinhaltet, infrastrukturell zudem auch nur wenig Spielraum herrscht im Rahmen der geltenden Bedingungen.

Andererseits aber wohl auch wegen des überschaubaren Interesses. Waren gegen Schalke 04 (0:3) noch die vollen 4100 Zuschauer da, die Tickets schon nach der ersten, den Dauerkarteninhabern vorbehaltenen Verkaufsphase vergriffen, kamen gegen Jahn Regensburg (0:3) nur noch 3700 Besucher. Selbst über den freien Verkauf konnten die Restkarten nicht vollständig abgesetzt werden. Warum?

Die Frage ist nicht ganz eindeutig zu beantworten. Es gibt aber Indizien. Und es lässt sich überdeutlich feststellen: Holstein ist mit dem Phänomen, trotz reduzierter Kapazität auf den Karten sitzenzubleiben, nicht allein. Wenige Spiele waren am vergangenen Spieltag ausverkauft, in Düsseldorf etwa sahen 16 349 Fans das 2:2 gegen die Störche – fast 9000 weniger als zugelassen. Zeitgleich verfolgten 8600 Besucher das Spiel zwischen Hannover und Heidenheim. Von 22 250, die erlaubt gewesen wären. Das ist erbärmlich wenig. Nur: Wem will man inmitten einer Pandemie einen Vorwurf machen?

Die Sache mit der Lesesaal-Atmosphäre

Die Klubs müssen planerisch auf Sicht fahren. Was bei Holstein etwa dazu führt, dass der Ticketverkauf kurzfristig anrollt. Der Restkartenverkauf für Regensburg etwa startete gerade einmal gut 24 Stunden vor dem Anpfiff. Für einen erheblichen Teil der Fans dürfte das zu knapp sein.

Hinzu kommen Dinge, die kaum quantifizierbar sind: der Entwöhnungseffekt, die Grundvorsicht. Viele dürfte auch die Lesesaal-Atmosphäre abschrecken, die in einigen Stadien herrscht, die auch beim KSV-Spiel gegen den Jahn zu beobachten war. Vielleicht wegen des schlechten Auftritts. Vor allem aber, weil sich die aktive Fanszene zurückhält, die Ultras den Spielen noch weitgehend fernbleiben. Sind die Gegner weniger attraktiv als ein schwergewichtiger Absteiger wie Schalke, gibt es für den Gelegenheits-Stadiongänger entsprechend kaum Anreize. Das Interesse ist endlich, das Zuschauerpotenzial damit auch.

Gegen Aue könnte sich der Verkauf deshalb erneut zäh gestalten. Oder doch nicht? Vielleicht erweisen sich die KSV-Profis mit ihrer Leistungssteigerung gegen die Fortuna am Ende als wahre Verkaufstalente. Guter Fußball zieht nämlich noch immer am meisten.