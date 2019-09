“Wir dürfen kein Thema ausschließen“

Heidenheim

André Schubert, Holstein-Cheftrainer: "Vor allem in den ersten 45 Minuten haben Intensität und Aggressivität im Zweikampf gefehlt – und das ist die Keimzelle des Fußballs. Ich habe das über mehrere Wochen angesprochen, denn es ist ein Irrglaube, nur über das Fußballerische zum Erfolg kommen zu wollen. So kannst du im Profifußball nicht bestehen. Vielleicht habe ich in den letzten Wochen einige Dinge zu positiv beurteilt, und dies, obwohl ich die Schwachstellen gesehen habe."

Frank Schmidt, Heidenheim-Cheftrainer: "Wir haben zuletzt in Nürnberg eine entschlossene zweite Halbzeit gesehen und zwei entschlossene Trainingswochen folgen lassen. Und so sind wir heute aufgetreten. Wir waren immer präsent und beharrlich. Ich hatte nie das Gefühl, dass wir ins Wanken geraten könnten. Vielleicht haben wir es verpasst, das 4:0 zu machen."

Fabian Wohlgemuth, KSV-Sportdirektor: "Ich hatte auf die Arbeit in der Länderspielpause gehofft, damit sich das Verhältnis von Aufwand und Ertrag verbessert. Diese Korrektur ist nicht gelungen. Die zuletzt fehlende Effektivität ist bei Weitem nicht das einzige Problem bei uns. Der Auftritt heute gibt definitiv Anlass, Grundsätzliches zu verändern. Wir müssen jeden Stein umdrehen und dürfen kein Thema ausschließen. Es ist jetzt der falsche Moment, über Einzelpersonen zu entscheiden."

Alexander Mühling, Holstein-Mittelfeldspieler: "Wir waren in den Zweikämpfen einfach nicht da. Dabei hat das höchste Priorität. Und wir haben wieder ein schnelles Gegentor bekommen. Ich selbst gehe mit mir hart ins Gericht. Es ist mir nicht gelungen, voranzugehen. Dieser Auftritt macht mir Sorgen, vom Gefühl her sind wir nur hinterhergelaufen. So kann man nirgendwo bestehen, aber eine Erklärung für die schlechte Leistung habe ich auch nicht."

Mehr zu Holstein Kiel lesen Sie hier.

Den Liveticker zum Nachlesen finden Sie hier.

Zum Spielbericht hier entlang.

Holstein Kiel in Noten.