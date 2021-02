In der vergangenen Saison spielte Emmanuel Iyoha auf Leihbasis fü Holstein Kiel. Im Sommer 2020 kehrte er zu Fortuna Düsseldorf zurück. Doch statt durchzustarten, wurde "Emma" durch eine Erkrankung zurückgeworfen. Nun ist er wieder da - auch wenn er gegen die Störche einmal mehr fehlen wird.

Von Marco Nehmer