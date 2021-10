Diese Baustellen muss Marcel Rapp bei Holstein Kiel jetzt anpacken

Kiel

Die Nettigkeiten sind ausgetauscht, die gemeinsamen Absichtserklärungen kundgetan. Nach der offiziellen Präsentation – geprägt von freundlicher Atmosphäre, aber auch von dem, was man eben so sagt, wenn man sich der Öffentlichkeit vorstellt – wurde es am Dienstag und Mittwoch erstmals auf dem Trainingsplatz konkret. Weil es konkret werden muss. Marcel Rapp, neuer Cheftrainer von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel, hat keine Zeit zu verlieren.

„Ich erwarte Engagement von allen“

„Wir haben schon ein wenig versucht, manche Dinge umzusetzen“, sagte Rapp nach der Doppeleinheit am Dienstag, ehe die Arbeit mit der Mannschaft tags darauf um 11 Uhr weiterging. „Ganz klar, dass noch nicht alles sofort funktioniert. Aber heute war ich sehr zufrieden, so habe ich mir das vorgestellt.“ Am Donnerstag (14 Uhr) steht das die Länderspielpause überbrückende Testspiel gegen Silkeborg IF an. „Ich erhoffe mir schon“, so Rapp, „dass einige Impulse zu sehen sein werden. Ganz sicher erwarte ich aber Engagement von allen.“

Engagement, für Rapp in der aktuellen Lage vielleicht wichtiger als alles andere. Schon mit dieser Ansage stellt er klar, was er als eine seiner dringlichsten Sofortmaßnahmen auf der Baustelle Holstein Kiel erachtet: in die Köpfe kommen, die Sinne schärfen. Mit dem Zweck, die Konzentration unter Wettkampfbedingungen über 90 Minuten zu gewährleisten. Nur so können die individuellen Fehler vorne und hinten minimiert werden.

Hauke Wahl alleine ist noch keine Achse

Dass das alleine nicht reicht, ist auch klar. Rapp muss eine Achse finden, braucht einen, besser noch mehrere verlängerte Arme auf dem Platz. Kapitän Hauke Wahl als Einzelkämpfer ist zu wenig, das Gebilde ist nur tragfähig, wenn es zusätzliche Stützpfeiler gibt. In den ersten neun Spielen der Saison hat sich hier niemand sonderlich hervorgetan. Holstein braucht keine Lautsprecher, aber Figuren, an denen sich eine Mannschaft aufrichten kann. Spieler wie Alexander Mühling oder Fin Bartels sind gefragt, das Vakuum zu füllen, das etwa Jonas Meffert und Jae-Sung Lee hinterlassen haben. Rapp wird keine Hierarchie erzwingen können, er wird sie aber mit seiner Mannschaftsführung beeinflussen müssen.

Stichwort Meffert: Der Abgang des Mittelfeld-Metronoms hat die KSV ihres Taktes beraubt. Im Zentrum braucht es einen Balance-Spieler, einen spielintelligenten, laufstarken Balljäger, einen Hol- und Bringservice im Aufbau. Patrick Erras hat sich nicht als die erhoffte Verstärkung erwiesen, Marcel Benger überzeugt zwar mit Ruhe und Vororientierung, hat gegen den Ball aber noch Defizite. Rapp muss das Sechser-Problem lösen. Möglich, dass er an der Grundordnung anpackt, Benger mit einem Nebenmann absichert. Auch denkbar: eine Dreierkette mit situativ in den Raum davor herausschiebenden Verteidigern.

Rapp nimmt den Angriff in Angriff

Bleibt noch das Toreschießen, das Salz in der Suppe. Die Kieler Brühe köchelt dahingehend bislang ziemlich fad vor sich hin – auf die Spitze getrieben beim 0:2 gegen Hansa Rostock, als die Störche 71 Prozent Ballbesitz ansammelten, zum fünften Mal in dieser Spielzeit aber ohne Treffer blieben. Rapp hat das schon bei seiner Vorstellung als einen seiner ersten Aufträge beschrieben, er will und muss die Torgefahr erhöhen. Das geht sicherlich durch taktische Anpassungen, durch definierte Passmuster, durch optimierte Strafraumbesetzung. Vielleicht muss es aber auch personelle Veränderungen im Sturm geben: Jann-Fiete Arps Ausbeute bei sechs Startelf-Einsätzen (ein Tor) ist zu dünn. Benedikt Picher scharrt mit den Hufen.