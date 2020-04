Dominic Peitz kehrt als Direktor des Nachwuchsleistungszentrums zurück zur KSV Holstein. Der 35-Jährige, der zwischen 2016 und 2019 als Spieler in Diensten der KSV stand, übernimmt den Posten voraussichtlich am 1. Juli dieses Jahres. Das teilte der Klub am Mittwoch mit.