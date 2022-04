Dominik Schmidt genießt in Kiel noch immer Kultstatus. Am Sonntag kehrt der einstige Kapitän von Holstein Kiel zurück in seine alte Heimat. Mit dem Regionalligisten SV Atlas Delmenhorst tritt er um 14 Uhr bei den U 23-Störchen an. Lesen Sie hier, was Schmidt für Zukunftspläne hat.