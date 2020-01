Wie Holstein jetzt mit Lauberbach plant

Kiel

Ein wenig Furcht schwingt immer mit, wenn das letzte Testspiel der Vorbereitung ansteht. Vor einem Jahr war Hansa Rostock bei Holstein Kiel zu Gast. Ein unterkühlter Auftritt – mit den letzten Minuten überhaupt von „Fußballgott“ Patrick Herrmann im Trikot der Störche. Eine Woche später war er weg. Oder im Sommer: Zweitliga-Generalprobe gegen Sheffield Wednesday. Das 3:2 für die Engländer? Völlig nebensächlich nach Jannik Dehms Schienbeinbruch.

Ein wenig Furcht schwingt immer mit. Nur: Diesmal, am Mittwochabend, war sie unbegründet. Keine Verletzten – dafür der endlich auf der Anzeigetafel wahrnehmbare Aufstieg eines Emporkömmlings. Lion Lauberbach traf beim 3:2 gegen Flora Tallinn doppelt. Mit zwei präzisen Hieben hat er den Knoten endlich durchschlagen.

Lauberbach, 21, vor der Saison aus Zwickau an die Förde gekommen, war zuletzt mehrfach dran gewesen am erlösenden Tor, von dem man den Eindruck hat, er brauche es unbedingt. Kurz vor Weihnachten hatte der Stürmer sein erstes Pflichtspieltor beim 2:2 in Sandhausen in der Schlussphase knapp verpasst. Im Trainingslager-Test gegen Cluj (2:1) hatte er drei hervorragende Aktionen, die zu Toren hätten führen können. Jetzt, gegen Tallinn, schlug der Ball gleich zweimal ein. Treffer, die sich als der erhoffte Brustlöser erweisen könnten.

Nichts dran am Bayern-Gerücht, aber Lauberbachs-Tallinn-Treffer zeigen, wie weit der Stürmer schon ist

Dass am Tag danach das von der „Bild“ verbreitete Gerücht aufkam, der FC Bayern München habe Interesse an einer sofortigen Leihe mit Kaufoption oder einer festen Verpflichtung zum Preis von bis zu zwei Millionen Euro im Sommer, passte irgendwie in die Szenerie. Auch wenn der Rekordmeister dann wohl doch noch ein paar Nummern zu groß sein dürfte für den 1,97-Meter-Riesen. Ein offizielles Statement der KSV dazu gab es gestern trotz Nachfrage nicht. Nach Recherchen unserer Zeitung ist aber nichts dran an der „Bild“-Spekulation um Lauberbach.

Grund für Jubelarien gibt jedenfalls nicht. „ Lion hat seine Sache ordentlich gemacht“, sagte Cheftrainer Ole Werner nach dem Tallinn-Spiel betont nüchtern. Lauberbach soll weiter behutsam herangeführt werden. Wie weit er aber schon ist im Vergleich zum vergangenen Spätsommer und Herbst, zeigte Lauberbach bei seinen Toren. Beim 1:1 (12.) hatte er den Riecher eines Torjägers, stand beim Rebound nach Abschluss von Salih Özcan da, wo ein Mittelstürmer stehen muss. Beim 2:1 (31.) zeigte er, wie schön die Liaison aus Dynamik und Präzision sein kann. Sein Abschluss aus der Drehung ins Eck war unwiderstehlich – und unhaltbar. Große Klasse.

Klar ist: Lauberbach hat die Macht des letzten Eindrucks für sich nutzen können. Und so seine Aktien massiv verbessert, wenn es um die Besetzung des KSV-Angriffszentrums am Mittwoch gegen Darmstadt 98 (20.30 Uhr) geht. Denn Janni Serra macht zwar täglich Fortschritte nach seinem Muskelfaserriss im Oberschenkel. Ins Teamtraining zurückgekehrt ist der U21-Stürmer aber noch nicht. „Wir haben mehrere Varianten im Kopf für den Fall der Fälle“, sagte Werner. Eine davon: Lion Lauberbach.

Todorovic und Gelios fallen ab

Derweil konnten nicht alle ihre Chance derart nutzen wie der junge Stürmer. Darko Todorovic, von Werner noch zum Abschluss des Trainingslagers in Spanien als einer der Gewinner der Vorbereitung gelobt, wirkte hinten rechts nicht stabil, sah besonders beim 2:2 (40.) gar nicht gut aus. Hier dürfte Phil Neumann weiter die Nase vorn haben.

Auf dessen Stammposition in der Innenverteidigung konnte Dominik Schmidt in Abwesenheit des erkrankten Hauke Wahl Pluspunkte sammeln. Anders als Torhüter Ioannis Gelios, der seine versprochenen 90 Minuten bekam, beim ersten Gegentor aber alles andere als souverän agierte.

Hanslik-Abgang ändert vorerst nichts an Transferpolitik

Es bleiben also noch einige Fragezeichen. In der Offensive herrscht noch immer ein quantitatives Überangebot, das mit der Leihe von Daniel Hanslik zu Hansa Rostock aber ein wenig entschärft wurde. „Es ging darum, eine gute Lösung für Daniel zu finden. Er hat gute Anlagen, braucht aber Spielpraxis. Die konnte er bei uns nicht bekommen“, sagte Werner. „Wir sind froh, dass es jetzt so gekommen ist.“

Der Kader schrumpft damit um einen Akteur auf 27 Profis. Ob noch jemand hinzukommt? „Wir werden intern darüber diskutieren, was sich dadurch bei uns ändert“, sagte Werner. An der Grundaussage, dass man mit dem jetzigen Kader definitiv in die Restsaison gehen könne, ändere sich aber nichts. Ein Vertrauensbeweis. Auch für Lion Lauberbach – der mit dem doppelten Hieb auf den Knoten.

