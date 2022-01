Kiel

Corona-Chaos auch in der Zweiten Fußball-Bundesliga: Während Schalke 04, Fortuna Düsseldorf, dr SV Sandhausen und der SV Werder Bremen ihre geplanten Winter-Trainingslager in Spanien und der Türkei wegen diverser Covid-19-Infektionsfälle kurzfristig absagten, wollte Holstein Kiel die Vorbereitung auf die ausstehenden 16 Saisonspiele von vornherein im heimischen Nachwuchsleistungszentrum Projensdorf bestreiten. Doch die bitteren Tücken der Pandemie verdarben auch den Störchen den Start ins neue Jahr.

Holstein Kiel: Drei Spieler als Kontaktpersonen in Quarantäne

In den Weihnachtsurlaub verabschiedet hatten sich die zu 100 Prozent geimpften und zum Großteil geboosterten Kieler mit dem sportlich beflügelnden Hochgefühl des 3:0-Heimtriumphes gegen Liga-Primus St. Pauli am 17. Dezember. Die Ernüchterung folgte beim Trainingsauftakt am Sonntag: Cheftrainer Marcel Rapp musste auf drei namentlich vom Verein nicht genannte Spieler verzichten, die als Kontaktpersonen ersten Grades zu einer an Covid-19 erkrankten Person eingestuft wurden und sich daher auf behördliche Anordnung in einer 14-tägigen Isolation befinden.

Mit verschärften Sicherheitsmaßnahmen wie dem Comeback der täglichen Einzel-Ultra-PCR-Testungen wollen die Störche weiteren Infektionsfällen schnellstmöglich auf die Spur kommen und damit den sportlich schlimmsten Fall verhindern: eine neuerliche Teamquarantäne wie im April des vergangenen Jahres und die damit verbundene Gefahr einer Absage des Liga-Startes am 16. Januar beim FC Schalke.

„Die Spieler kommen einzeln schon in Trainingskleidung zum Training und treffen erst nach den Test-Ergebnissen zusammen. Der Kabinentrakt ist gesperrt. Es wird nicht auf dem Trainingsgelände geduscht. Die Trainingseinheiten finden ausschließlich draußen an der frischen Luft statt“, beschreibt KSV-Sportchef Uwe Stöver den seit Sonntag geltenden Alltags-Rhythmus. Zu taktischen Besprechungen gehe es in die große Halle mit entsprechender Belüftung und Abständen zwischen den Spielern. Stöver: „Wir gehen mit unseren Maßnahmen über die Vorgaben der DFL hinaus. Die waren zwischenzeitlich etwas gelockert. Jetzt sind wir wieder da wie zu Hochzeiten der Pandemie ohne Omikron.“

Der in der angespannten Situation einzig positive Fakt: Mit der Entscheidung gegen ein Januar-Trainingscamp im Süden Europas haben sich die Kieler einen logistischen Salto rückwärts erspart. Den muss beispielsweise Werder Bremen mit Ex-Holstein-Coach Ole Werner bewältigen. Mittlerweile fünf bestätigte Corona-Fälle haben die Hanseaten am Sonntag wenige Stunden vor dem geplanten Abflug nach Alicante im Hochrisikogebiet Spanien zum Umdenken gezwungen. Eine Entscheidung, die auch den FC St. Pauli betraf.

St. Pauli ohne Zander und Kyereh ins Trainingslager nach Spanien

Denn der Spitzenreiter des Bundesliga-Unterhauses hatte zusammen mit den Bremern eine Chartermaschine gebucht. Am Sonntag hoben die Kiez-Kicker somit alleine vom Hamburger Helmut-Schmidt-Flughafen ab. Im Quartier in Benidorm wähnt Coach Timo Schultz, der wegen Covid-19-Infektionen ohne Verteidiger Luca Zander und Athletik-Trainer Karim Rashwan sowie Top-Scorer Daniel-Kofi Kyereh (mit Ghana beim Afrika-Cup/9. Januar bis 6. Februar) auskommen muss, seine Profis gut geschützt: „Man kann es mit den Quarantäne-Hotels 2021 vergleichen. Alle sind getestet, wir sind im Hotel in einem eigenen Komplex und nur unter uns. Unter den Voraussetzungen sind wir in Spanien wahrscheinlich sicherer als in Hamburg.“

Ähnlich bewertet der Lokalrivale Hamburger seinen Trip ins spanische Sotogrande, dessen Gesamtkosten nicht nur um die 120 000 Euro für sieben Tage kosten dürfte. Dazu ist ein Notfallplan erforderlich. Sollte Spanien zwischenzeitlich zu einem Virus-Variantengebiet erklärt werden, muss die kurzfristige Abreise des Trosses organisiert werden. Ansonsten droht bei der Heimkehr – ungeachtet der Impfquote – eine Quarantäne-Auszeit. Ein Risiko, das auch Heidenheim (Algorfa/Spanien) und Hansa Rostock (Belek/Türkei) am Sonntag in Kauf nahmen.

Die Verantwortlichen der KSV Holstein hatten sich derweil schon länger unter anderem wegen der Bedingungen auf dem eigenen Trainingsgelände, der allgemeinen Corona-Entwicklung sowie der Kosten-Nutzen-Abwägung gegen einen Flug in den Süden entschieden. „Wir sind mit unserer Entscheidung und der Situation hier in Kiel mit unseren beheizbaren Trainingsplätzen glücklich und zufrieden“, sagte Stöver am Sonnabend. Tags darauf zogen nicht nur wegen des Dauerregens dunkle Wolken über der Förde auf.