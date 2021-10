Kiel/Sinsheim

David gegen Goliath, Klein gegen Groß – hundertfach, tausendfach gesagt und geschrieben, gehört und gelesen, wenn mal wieder ein ungleiches Duell im DFB-Pokal ansteht. Klar, dass auch vor dem Zweitrundenspiel von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel beim Bundesliga-Elften TSG Hoffenheim (Dienstag, 18.30 Uhr) davon mal wieder die Rede ist. Allerdings ist es nicht mehr als ein Hintergrundrauschen, maximal Begleitmusik. Denn die tonangebende Story, das ist im Vorfeld die von der Rückkehr Marcel Rapps. Drei Wochen nach seinem Amtsantritt als Cheftrainer der Störche ist er plötzlich wieder da, wo er zuvor fast neun Jahre gearbeitet hatte. Oh, wie schön ist Panama, Pardon, Hoffenheim.

Rapp scherzt: „Gab die Überlegung, dass ich gesperrt werde für dieses Spiel“

„Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es ein Spiel wie jedes andere ist“, gibt Rapp – von 2013 bis 2021 Coach im TSG-Jugendbereich, zudem 2019/20 Teil eines Interims-Trios bei den Profis – vor der Begegnung zu. Am Ende aber sei auch das nur ein Fußballspiel. Der Rest? „Ein netter Randaspekt für die Presse.“ Für die hat er dann zumindest noch einen kleinen Scherz im Köcher: „Von Hoffenheimer Seite gab es die Überlegung, dass ich gesperrt werde für dieses Spiel, so wie man es von einigen Spielern kennt. Aber das ist bei Trainern ja schwer durchsetzbar.“ Ein Lachen. Dann wieder zurück zum Ernst. Eine beschwingte Studienfahrt in den Kraichgau soll der Trip nicht werden.

Holstein Kiel will mitspielen – ein Erfolgsrezept aus der Pokalsaison 2020/21

Holstein Kiel hat etwas vor. Und hat durch den klar verbesserten Auftritt vom Sonnabend in der Liga gegen Darmstadt 98 (1:1) Zutrauen gewonnen. Der Fatalismus weicht der Fantasie, an einem guten Tag mithalten zu können. „Wir wollen uns auf keinen Fall verstecken und mutig auftreten“, sagt etwa Fabian Reese. Kapitän Hauke Wahl betont: „Wir haben keinen Druck, nehmen die Sache mit Spaß an.“ Eine Geisteshaltung, die sich auf dem Platz nach den Vorstellungen des Trainers widerspiegeln soll. „Wir wollen nicht das Kaninchen vor der Schlange sein“, sagt Rapp. „Wir wollen schon mitspielen.“

Alles andere, als dann doch lieber selbst die Schlange sein zu wollen, würde seiner Idee vom Fußball auch widerstreben, dem Charakter der Mannschaft nicht gerecht werden. Aktiv, mit Phasen der Kontrolle – so haben sie nicht nur in der ersten Hälfte gegen Darmstadt überzeugt. Sondern auch ihre phänomenalen Erfolge in der Pokalsaison 2020/21 möglich gemacht. Halbfinalist Holstein Kiel. Das klingt Monate später geradezu unwirklich. Steht aber so auf ewig in den Chroniken. Und es war kein Zufall, sondern das Produkt von Form, Mentalität, etwas Spielglück und akribischer taktischer Planung. Letztere steht auch bei Rapp weit oben auf der Agenda. Wo ihm wiederum der „Randaspekt für die Presse“, der Bezug zur TSG, durchaus dienlich ist.

Die Sache mit Ausnahmekönnern wie Andrej Kramaric

„Man muss auf jeden Gegner gut vorbereitet sein. Gegen Hoffenheim fällt das ein bisschen leichter“, sagt Rapp. Spielidee, Prinzipien, Stärken und Schwächen – Rapp kennt vielleicht nicht jedes, wohl aber viele Details der Truppe von Sebastian Hoeneß. Der Bundesligist liegt wie ein offenes Buch vor ihm. „Aber trotzdem“, schränkt Rapp ein, „wird ein Andrej Kramaric immer noch genauso gut spielen, wie wenn ich ihn nicht kennen würde.“ Individuelles Können, das Matchpläne in Stücke reißt. Kann die TSG gerade selbst ein Lied von singen: 0:4 bei den Bayern nach dem eigenen 5:0-Kantersieg gegen Köln.

TSG Hoffenheim – Holstein Kiel (Di., 18.30 Uhr) So könnte Hoffenheim spielen: Baumann – Akpoguma, Richards, Vogt, Raum – Rudy, Stiller – Skov, Kramaric, Adamyan – Bebou. Es fehlen: Baumgartner (Covid-19), Bicakcic (Aufbautraining), Brenet, Hübner (Aufbautraining), John (Schulterverletzung), Kaderabek (Sprunggelenkverletzung), König (nicht berücksichtigt). So könnte Holstein spielen: Gelios – Neumann, Wahl, Thesker, Kirkeskov – Erras, Mühling, Holtby – Bartels, Pichler, Reese. Es fehlen: Arslan (Aufbautraining nach Kreuzbandriss), Komenda (Aufbautraining nach Mittelfußbruch).

Ein kleiner Vorteil für Holstein Kiel könnte derweil der Spielplan sein: Hoffenheim muss schon am Freitag wieder ran gegen Hertha BSC, könnte durchaus zur Rotation gezwungen sein. Und dann ist da ja noch die Pokal-Historie der vergangenen Jahre, in denen sich die TSG mit kleineren Gegnern unheimlich schwertat. 2020 gab’s das Zweitrunden-Aus gegen Fürth, nach einem krampfhaften Weiterkommen in der ersten Runde in Chemnitz nach Elfmeterschießen. 2019 gab es in der ersten Runde ebenfalls ein Elfer-Drama in Würzburg. Und in der aktuellen Serie? Ein 3:2 nach Verlängerung bei Viktoria Köln. Mehr Kaninchen als Schlange.

Holstein, mit einem 4:2 nach 120 Minuten gegen Weiche Flensburg nur um Nuancen besser in den Wettbewerb gestartet, wird all das aber egal sein. Es geht ums Spiel. Um das, was zu beeinflussen ist. Um das Schlangenhafte.