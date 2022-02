Kiel

Nachhaltigkeit, Beharrlichkeit, auch Demut: Der Profifußball schickt sich seit geraumer Zeit an, sich neu zu erfinden. Trotzdem ist weiterhin ein knallhartes Tagesgeschäft. Stimmen die Ergebnisse nicht, greift nach wie vor oft der bekannteste aller Mechanismen: Trainerwechsel. Am Sonntag könnte es Fortuna Düsseldorfs Christian Preußer treffen. Und zugleich Holstein Kiels Ruf als „Coach-Killer“ der Zweiten Liga erneuern.

Auch Uwe Stöver stolperte schon über Holstein Kiel

Denn die Störche haben seit ihrem Aufstieg 2017 bereits sechs gegnerische Trainer auf dem „Gewissen“. In der Saison 2017/18 wurden zwei Trainer Opfer des Kieler Erfolgs sowie des eigenen Misserfolgs: Ismail Atalan wurde beim VfL Bochum nach einem 0:3 an der Förde entlassen, Eintracht Braunschweigs Kult-Coach Torsten Lieberknecht musste nach einem 2:6 in Kiel am letzten Spieltag und dem damit besiegelten Abstieg gehen.

In der Spielzeit darauf traf es „nur“ einen gegnerischen Trainer. Mit ihm musste allerdings auch ein Sportchef seinen Hut nehmen, der in Kiel kein Unbekannter ist: Uwe Stöver, der ein halbes Jahr später zum zweiten Mal bei der KSV anheuerte, wurde gemeinsam mit Markus Kauczinski nach einem 1:2 in Kiel vom FC St. Pauli freigestellt.

Es folgte die Saison 2019/20. Und mit ihr Holsteins bis heute unerreichte „Rekordjagd“ beim Stürzen fremder Trainer: Für Dresdens Cristian Fiel war nach einem 1:2 gegen Kiel Schluss, für Alois Schwartz nach einer 0:2-Heimpleite gegen die Störche. Und dann war da noch Jens Keller, der am 34. Spieltag von der KSV mit dem 1. FC Nürnberg durch ein 1:1 in die Relegation geschickt wurde. Die er dann nicht mehr an der Seitenlinie erlebte – Entlassung.

Dresdens Trainer Alexander Schmidt als Beispiel, dass es auch anders geht

Und in der laufenden Saison? Ist Holstein Kiel, wie im Vorjahr, noch vergleichsweise zahm. Christian Brand hatte als Trainer von Werder Bremen nach einem 1:2 in Kiel Feierabend – es war aber zugleich sein einziges Spiel als Platzhalter für Ole Werner. Wochen zuvor hätte es nach einem 1:2 bei der KSV Alexander Schmidt treffen können. Aber der Dynamo-Coach durfte bleiben. Bis heute. Lohn der Langmut: aktuell sieben Punkte Vorsprung auf Platz 16.

Insofern besteht auch für Preußer und die Fortuna Hoffnung. Und Holstein? Wird es am Ende ohnehin egal sein. Man schaut in Kiel nur auf sich – noch so ein Mechanismus.