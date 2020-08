Ein halbes Jahr war Daniel Hanslik in Rostock, Girth sogar eineinhalb Jahre in Osnabrück. Jetzt sind sie wieder da - und wollen sich im Trainingslager von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel aufdrängen. Girth als etwas anderer Stürmertyp. Und Hanslik? Zur Not auch als Linksverteidiger.