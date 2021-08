Durchgewürfeltes Holstein Kiel holt bei Fortuna Düsseldorf ersten Punkt

Düsseldorf

Das ist noch nicht der große Befreiungsschlag. Aber immerhin: Es ist ein Anfang. Holstein Kiel holt am Freitag in der Zweiten Fußball-Bundesliga bei Fortuna Düsseldorf nach hartem Kampf mit zweimaliger Führung ein 2:2, zeigt sich in vielen Bereichen verbessert, ergattert den ersten Punkt, erzielt die ersten Tore. Das ist sie, die überfällige Reaktion nach dem miserablen Saisonstart.

Werner bringt gleich sechs Neue, verteilt neue Rollen: Skrzybski im Sturm, Bartels auf der Acht

„Ich denke, das muss man als ersten kleinen Schritt in die richtige Richtung werten“, sagt Sportchef Uwe Stöver nach dem Abpfiff. Ein Pünktchen Hoffnung. Und ein kleiner Schritt, den Trainer Ole Werner mit einem beispiellosen Umbau seiner Startelf auf den Weg bringt. Sechs Neue sind drin, darunter Debütant Marcel Benger für Patrick Erras auf der Sechs. Die Stürmer Jann-Fiete Arp und Hólmbert Aron Fridjónsson sitzen nur auf der Bank neben Neuzugang Lewis Holtby. Und Werner verteilt neue Rollen: Der Ex-Düsseldorfer Steven Skrzybski gibt die falsche Neun, Fin Bartels geht auf die Acht. Das ist eine Ansage.

Düsseldorf – Kiel 2:2 (1:1) Kastenmeier – Zimmermann, Klarer, Nedelcu, Koutris – Bodzek (81. Kownacki), Prib (58. Piotrowski) – Klaus (81. Shipnoski), Appelkamp (58. Tanaka), Narey (81. Peterson) – Hennings. Gelios – Korb (69. Neumann), Wahl, Lorenz, van den Bergh – Benger, Mühling (86. Holtby), Bartels (69. Sander) – Mees (58. Reese), Skrzybski, Porath (86. Arp). Florian Heft (Neuenkirchen) – 0:1 Mühling (5.), 1:1 Narey (40.), 1:2 Skrzybski (65.), 2:2 Peterson (87.) – Klarer / Benger, Bartels, Arp – 16 349. 16/9 9/2 60/40 Prozent 85/79 Prozent 52/48 Prozent Laufleistung: 123,56/121,21 km

Eine Ansage, der die Mannschaft Taten folgen lässt, denn sie legt glänzend los: Holstein bereitet einen starken Angriff vor, aus dem Zentrum spielt Benger einen überragenden Ball auf die linke Seite zu Johannes van den Bergh. Dessen Flanke drückt Startelf-Rückkehrer Alexander Mühling mit dem Kopf zum 1:0 in den Winkel (5.). Besser kann man das nicht spielen. Die meisten unter den 16 349 Fans in der Merkur-Spiel-Arena schweigen.

Porath lässt das 2:0 liegen

Und die KSV macht es auch danach gut, arbeitet mit vielen Positionswechseln, ist nach Ballverlusten aggressiver als zuletzt. Die Düsseldorfer, nach zwei Niederlagen unter Handlungsdruck, haben Mühe. Mehr als etwas Gefahr bei einem abgefälschten Schuss von Matthias Zimmermann springt da kaum heraus (16.). Und Holstein? Macht fast das 2:0! Wieder ist die linke Seite entblößt, diesmal flankt Joshua Mees – und Finn Porath vergibt frei aus fünf Metern (20.).

Für die Fortuna ist das ein Wachmacher: Sie drückt die Störche jetzt in mehreren Wellen hinten rein. Das Bollwerk hält aber vorerst. Nur selten geben die Störche Lücken preis. Und wenn doch, bügeln sie es aus. „Es war viel Leidenschaft drin, jeder wollte verteidigen“, sagt Mühling hinterher. In der 40. Minute passiert es dann dennoch: Felix Klaus flankt, in der Mitte blockt Rouwen Hennings Khaled Narey frei – Volley, drin. 1:1 zur Pause.

Skrzybski trifft an alter Wirkungsstätte

Was nun in der zweiten Hälfte? Holstein versucht es mit defensiver Ordnung, garniert mit eigenen Ballbesitzphasen. Die KSV hält den Gegner gut vom Tor weg, kann aber auch nicht alles verhindern: Eine Direktabnahme des heranrauschenden Narey donnert knapp links vorbei (62.). Und vorne? Machen sie tatsächlich mit einem der wenigen Angriffe das 2:1! Der eingewechselte Fabian Reese sprintet die linke Bahn runter, flankt perfekt auf den ersten Pfosten – und da steht ausgerechnet Skrzybski, der den Ball artistisch ins lange Eck legt (65.). Was für ein Händchen von Werner.

Die Störche in Noten Gelios: Gelios: Sicherer Rückhalt. Pflückte die Düsseldorfer Flanken bis auf die zum 2:2 führende Szene seriös. Klasse Paraden bei Zimmermanns abgefälschtem Schuss (16.) und gegen Narey (75.). | 3 Korb: Bis auf wenige Ausnahmen solider Rechtsverteidiger. Strahlte immense Ruhe aus. | 3 Wahl: Der Capitano hielt als Abwehrchef am Rhein seinen Laden lange zusammen. Beschränkte sich überwiegend auf die Defensive. | 3 Lorenz:Guter, unaufgeregter Partner von Hauke Wahl im Deckungszentrum. Kam beim Gegentreffer zum 1:1 einen Tick zu spät. | 3 van den Bergh: Präzisionsflanke zur Kieler Führung. Verlor Narey aber bei dessen Volley zum 1:1 aus den Augen und war auch in zwei, drei anderen Szenen zu unentschlossen im Zweikampf. | 4 Benger:Starkes Zweitliga-Debüt des 23-Jährigen. Fädelte mit feiner Pass-Technik fast alle gefährlichen Holstein-Angriffe ein. Sorgte als Sechser zudem für Kompaktheit im Mittelfeld. Mitunter noch etwas zu lässig am eigenen Strafraum. | 3 Mühling: Aktivposten mit Licht und Schatten. Knackiger Kopfball zum 1:0 (5.), zu unpräzise bei seinem Hochkaräter in der 39. Minute. Auch im Passspiel nicht immer präzise. Defensiv diszipliniert. | 4 Bartels: Der Senior ackerte und rackerte auf ungewohnter Mittelfeld-Position. Bis zu seiner Auswechslung (69.) laufstärkster Kieler (9,2 km), dem allerdings bei seinen Offensivversuchen die letzte Genauigkeit fehlte. | 3 Porath: Guter Auftritt als rechter Flügel. Enorm fleißig, verpasste selbst das 2:0 (20.), servierte Skrzybski (34.) fast einen zweiten Treffer. | 3 Mees:Bearbeitete den linken Flügel in beide Richtungen. Mitunter mangelte es am nötigen Durchsetzungsvermögen. Prima Flanke auf Porath (20.). | 4 Skrzybski: Als Mittelstürmer um Längen besser als zuvor in den ersten drei Partien im Mittelfeld. Bester Kieler Feldspieler. Technische Finesse beim Treffer zum 2:1 (65.), Pech beim Pfostenschuss in der Nachspielzeit. | 2 Reese:Löste Mees (59.) ab, schlug die Flanke zum 2:1. War danach offensiv nicht mehr gefährlich, half aber in der Folge, den ersten Saisonpunkt einzutüten. | 4 Sander:Kam für Bartels (69.), konnte in der Düsseldorfer Schlussoffensive aber selten für Entlastung in der eigenen Mannschaft sorgen, war vor allem bei der Arbeit gegen den Ball gefordert. | 4 Neumann:Als Korb-Nachfolger (69.) ohne groben Schnitzer, resolut im Zweikampf. | 3 Holtby, Arp: Kurzeinsätze ohne Wertung.

Die finalen 20 Minuten. Düsseldorf will es jetzt erzwingen. Ecke, Adam Bodzek köpft am Lattenkreuz vorbei (73.). Gelios rettet heldenhaft gegen Narey (75.). Bodzek mit dem Hinterkopf – daneben (76.). Holstein verteidigt mit Glück, mit Leidenschaft, robbt sich dem Schlusspfiff entgegen. Aber dann das: 87. Minute, noch eine Ecke, Kristoffer Peterson nimmt den zweiten Ball am Elfmeterpunkt auf, versenkt ansatzlos ins rechte Eck, 2:2.

Verrückte Schlussphase mit Kieler Pfostentreffer

In der sechsminütigen Nachspielzeit wird es wild: Erst vergibt Niklas Shipnoski freistehend das 3:2 für Düsseldorf, dann trifft Skrzybski auf der Gegenseite noch den Pfosten. Was für ein Spiel. Dann ist Schluss. Kein Sieg. Aber ein Punkt. Und die Erkenntnis, dass sie es noch können. „Die Art und Weise war viel, viel besser als in den ersten Spielen“, sagt Mühling. „So muss es weitergehen.“