Kiel/Dresden

Am Sonnabend (13.30 Uhr) steht ein echtes Endspiel in der Zweiten Fußball-Bundesliga an. Holstein Kiel darf sich mit einem Sieg endgültig auf eine weitere Zweitliga-Saison einstellen. Und Dynamo Dresden? Kann im Falle einer Niederlage die Relegation wohl kaum noch abwenden. Trotzdem ist man an der Elbe zuversichtlich, die Klasse zu halten, wie Sportchef Ralf Becker, von 2016 bis 2018 in gleicher Funktion bei Holstein, im Interview mit KN-online erklärt.

Fünf „Endspiele“ vor dem Abpfiff der regulären Saison beträgt der Rückstand auf Rang 15 sechs Punkte – wie viel Optimismus steckt noch in Ihnen, die Relegation tatsächlich vermeiden zu können?

Ralf Becker: Wir sind überzeugt, dass wir den Klassenerhalt schaffen und auch nächste Saison ein Zweitligist sein werden. Uns ist bewusst, dass wir einen langen Atem benötigen werden. Für einen Aufsteiger ist es nicht ungewöhnlich, dass bis zum Schluss um den Klassenerhalt gerungen wird – wichtig ist für uns, dass wir schnellstmöglich wieder ein Spiel gewinnen und zurück in die Erfolgsspur finden. Darauf liegt unser Fokus. Die große Unterstützung der Fans hilft uns. Am Ende des Tages wird auch ausschlaggebend sein, wie sehr wir gemeinsam an einem Strang ziehen.

Wie tief ist der Frust über den aus Ihrer Sicht „schwarzen Sonntag“ mit der eigenen Niederlage in Sandhausen und dem zeitgleichen Mauer-Sieg der Kieler Störche über den HSV?

In erster Linie tun wir gut daran, auf uns zu schauen. Insofern war unsere Niederlage in Sandhausen der weitaus bitterere Rückschlag. Wir hatten uns für das Auswärtsspiel sehr viel vorgenommen. Aus unterschiedlichen Gründen konnten wir das Spiel nicht für uns entscheiden, der Auftritt war – speziell in den ersten 60 Minuten – nicht gut. In der aktuellen Phase der Saison ist es wichtig, dass wir diesen Rückschlag nicht zu lange in den Köpfen mitnehmen, sondern schnell den Blick nach vorne richten und mit Mut in die nächste Aufgabe gehen.

Dynamo ist seit dem 12. Dezember ohne Sieg. In der Folge gab es Unentschieden gegen Top-Klubs wie den HSV, Heidenheim, St. Pauli und Nürnberg und knappe Niederlagen mit einem Tor Unterschied in Bremen sowie gegen Darmstadt und Schalke. Auf der Gegenseite wiegen das 0:3 in Ingolstadt, das 1:4 gegen Rostock und natürlich zuletzt das 1:2 in Sandhausen extrem schwer. Waren mangelndes Spielglück, schwache Nerven oder fehlende Qualität in den ganz wichtigen Partien ausschlaggebend?

Oftmals spielen unterschiedliche Faktoren eine Rolle. Vor allem aber zeigen die Beispiele, dass wir gegen jeden Gegner eine Chance haben, wenn wir an unser Limit gehen. Gelingt uns dies nicht, dann reduzieren sich die Erfolgsaussichten in dieser starken Zweiten Liga schnell. Insofern arbeiten Trainerteam und Mannschaft tagtäglich daran, sich weiterzuentwickeln und mit einem klaren Plan die Basis für den nächsten Erfolg zu legen.

Der Kern der Mannschaft ist nach dem Aufstieg im vergangenen Sommer beisammengeblieben. Wie zu Ihrer Zeit 2017 in Kiel. Holstein spielte danach um den Aufstieg, Dynamo hingegen muss jetzt um den Klassenerhalt bangen. Ein glücklicher Zufall, weil Drexler, Ducksch und Co. damals einfach so überdurchschnittlich gut waren? Und wenn ja, ist so etwas wie in Kiel vier Jahre später angesichts der wirtschaftlich größer gewordenen Schere zwischen Liga zwei und drei noch machbar?

Ich bin kein Freund von solchen Quervergleichen, da wird man niemandem gerecht. Was wir damals in Kiel erlebt haben, war schon sehr speziell, da waren wir einfach in einem Flow. Die Normalität ist es ja eher nicht, dass man als Aufsteiger am Ende in der Relegation zur Bundesliga steht. Da muss schon sehr viel zusammenkommen. Was aber sicher stimmt: Die wirtschaftliche Schere zwischen der Dritten und der Zweiten Liga ist in den vergangenen Jahren tatsächlich nicht kleiner geworden – im Gegenteil …

Worauf müssen sich die Kieler am Sonnabend einstellen?

Ich bin kein Freund von vollmundigen Kampfansagen, das wissen Sie ja noch aus meiner Zeit in Kiel. Aber wir spielen zu Hause mit unseren Fans im Rücken und wollen das Spiel natürlich unbedingt gewinnen. Aber das Ziel werden die Kieler auch haben …