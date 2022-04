Fußball-Zweitligist Holstein Kiel kann mit dem vierten Auswärtssieg der Saison den Klassenerhalt eintüten. Für Gastgeber Dresden geht es dagegen am Sonnabend fast schon um alles. Seit zwölf Spielen wartet Dynamo auf einen Sieg. Das Nervenspiel Relegation scheint für den Tabellen-16. unvermeidbar.

SGD in Abstiegsgefahr - Dynamo Dresden muss gegen Holstein Kiel Sieglos-Serie beenden

Von Andreas Geidel