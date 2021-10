Ein 1:5 als Mutmacher: Holstein Kiel glaubt an die Kraft der Klatsche

Sinsheim/Kiel

Fünf Gegentore, die böse Erinnerungen wecken. Erinnerungen an zwei heftige Abreibungen im Mai, die tiefe Wunden in diese Mannschaft gerissen hatten: 0:5 im DFB-Pokal-Halbfinale bei Borussia Dortmund, 1:5 gegen den 1. FC Köln im Relegations-Rückspiel. Hilflose Auftritte des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel. Und jetzt: wieder fünf. 1:5 in der zweiten Runde des DFB-Pokals bei der TSG Hoffenheim. Und doch ist diese Niederlage vom Dienstagabend anders. Nach Darstellung der Beteiligten, so paradox es scheint, sogar ein Mutmacher. Die KSV glaubt an die Kraft der Klatsche.

Einmal mehr warf Holstein Kiel seine Torchancen unachtsam weg

„Jeder, der das Spiel verfolgt hat, wird gesehen haben“, sagte Holsteins Cheftrainer und Ex-TSG-Jugendcoach Marcel Rapp nach seiner glücklosen Rückkehr, „dass wir ganz lange auf Augenhöhe waren. Das Momentum war heute aber bei der TSG. Wir nehmen die positiven Sachen mit.“ Bei einem 1:5 muss man nach den guten Dingen eigentlich mit dem Elektronenmikroskop suchen. Rapp fand sie dennoch, erwähnte lobend „die Moral, die wir bewiesen haben, dass wir bis zum Schluss nicht aufgeben, bis zum Schluss weiter Fußball spielen.“

Holstein, diese Beobachtung war durchaus treffend, rannte an, konnte aus seinem 4-3-3 immer mal wieder aussichtsreiche Situationen erzwingen, sich durch Überladungen nach vorne kombinieren, die schief orchestrierten Hoffenheimer Ketten zwischen den Linien attackieren. Pass, Klatsch, und plötzlich im Rücken der Abwehr. Was dann aber in letzter Instanz folgte, war kläglich. Einmal mehr. Beste Chancen: unachtsam weggeworfen. Die Sache mit der Konsequenz. Ein Dauerthema.

Slapstick historischen Ausmaßes vor dem eigenen Kasten

„Gerade in der ersten Halbzeit hätten wir selbst zwei Tore machen können, wenn nicht sogar müssen“, sagte Fin Bartels, der mehrere Möglichkeiten liegengelassen hatte, die aussichtsreichste nach 28 Sekunden. „Dann läuft das hier ganz anders.“ So aber lief es, wie es lief – Holstein Kiel schenkte sich selbst die Dinger ein. 0:1 Johannes van den Bergh (3.), 0:2 Hauke Wahl (31.). Slapstick historischen Ausmaßes. „Das ist natürlich sehr unglücklich“, sagte Rapp. „Aber die Jungs können mit ,unglücklich’ nichts anfangen.“ Gegentor ist Gegentor.

Dass beiden Toren schon vor der Vollendung gravierende Fehler vorausgegangen waren, sollte allerdings auch Erwähnung finden. Überhaupt: Gegen den Ball presste die KSV mitunter gut, ließ sich, wenn es keinen Zugriff gab, aber auch immer wieder nass machen. Zwei, drei Kieler Treffer wären möglich gewesen, ja, aber auch sieben, acht TSG-Tore. „Hoffenheim hat eine unfassbare individuelle Klasse, das hat man in der Entstehung der Tore gesehen“, sagte Rapp, und beleuchtete damit zumindest eine Seite der Wahrheit.

Am Ende war es eine Konterschlacht, die Holstein Kiel an diesem Tag nicht gewinnen konnte, dafür war die Mannschaft vorne und hinten zu inkonsequent. Wie vorm 1:3 durch Angelo Stiller – ausgerechnet in der eigenen Druckwelle nach Phil Neumanns Anschlusstreffer (47.). „Wir spielen in der Phase nach vorne, das ist auch unser Ding, das wollen wir machen“,sagte Rapp. „Das 1:3 war dann aber schon ein Schock für uns.“

Ein Schock, von dem sie sich nicht mehr erholen sollten, sich das 1:4 durch Munas Dabbur (72.) fingen – und zum Abschluss noch das 1:5 durch Jacob Bruun Larsen (84.). Mit zwei Kontakten ausgekontert. Nach eigenem Eckball. Bezeichnend. Am Ende aber auch egal, denn die Nummer war längst entschieden.

„Wir müssen auf der Leistung aufbauen. Dann geht es auf jeden Fall aufwärts“

Viel im Ungleichgewicht, viel aufzuarbeiten. Und doch ist da diese Selbstwahrnehmung, ein ordentliches Spiel gemacht zu haben. „Wir werden wahrscheinlich einiges an Lob bekommen“, sagte Rapp. „Trotzdem sind wir ausgeschieden.“ Eine nicht unwesentliche Feststellung im Ergebnissport Fußball: Was zählt, ist das Resultat. Gilt im Pokal genauso wie in der Zweiten Liga. In der geht es nun direkt weiter: Am Sonnabend reist die KSV in den Volkspark zum Hamburger SV (20.30 Uhr). Mit den Lehren von Sinsheim im Gepäck.

„Wir müssen den Mut, den wir nach vorne hatten, jetzt mitnehmen – und den Rest klar analysieren. Am Wochenende geht es um wichtige Punkte für uns“, sagte Bartels. Sein Trainer Rapp nahm inhaltlich dieselbe Abfahrt, sagte mit Blick nach vorn: „Wir müssen gucken, dass wir punkten. Wir müssen auf der Leistung aufbauen. Dann geht es auf jeden Fall aufwärts.“ Daran werden sie sich messen lassen müssen.