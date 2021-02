Kiel

Es wird heiß. Dem Wintereinbruch zum Trotz. Die Zweite Fußball-Bundesliga geht langsam über in die Saisonphase, in der es kribbelt. Holstein Kiel kann am Montagabend (20.30 Uhr, im KN-Liveticker) einen wichtigen Schritt machen, mit Fortuna Düsseldorf einen der großen Aufstiegsfavoriten auf satte sieben Punkte distanzieren.

Es wird heiß. Gut, dass er gerade ebenfalls so richtig heißläuft: Fabian Reese. „Montagabend, Flutlicht – etwas Geileres gibt es nicht“, sagt der 23 Jahre alte Flügelstürmer zum Showdown am Rhein, vor dem er sich in Topverfassung befindet. Seit Jahresbeginn hat sich Reese Stück für Stück gesteigert, gegen den Karlsruher SC (2:3) eines seiner besten Saisonspiele abgeliefert, gegen Darmstadt (2:0) und Braunschweig (3:1) endlich auch getroffen, zuletzt mit einer sehenswerten Vorlage das DFB-Pokal-Viertelfinale mit ermöglicht. Diese Englischen Wochen waren Reeses Wochen.

Die Gier nach dem größtmöglichen Erfolg

Die Taktung ist in den kommenden Wochen zwar nicht mehr ganz so heftig. Dafür steigt - beginnend mit dem Topspiel bei der Fortuna - das emotionale Fieber weiter an. Die Gier nach dem größtmöglichen Erfolg wird langsam greifbar. „Wenn man da oben steht, muss es für jeden ambitionierten Spieler natürlich das Ziel sein, das bis zum Ende der Saison zu halten und aufzusteigen“, sagt Reese. „Mein Ziel ist die Bundesliga. Wenn ich das dann auch noch mit Holstein Kiel erreichen könnte, wäre das phänomenal.“

Man habe in dieser Saison „eine große Chance“, so Reese. „Dafür müssen wir aber alle konstant und hart arbeiten, um uns diesen Traum am Ende vielleicht erfüllen zu können.“

Er selbst lebt das vor, hat in den vergangenen Monaten geschuftet, an seinen Defiziten gearbeitet. Um zu einem Spieler zu werden, der diese Mannschaft besser macht. „Ich habe immer daran geglaubt, dass der Tag kommt, an dem ich dem Team maximal helfen kann“, sagt Reese. Er habe, betont er, natürlich noch Steigerungspotenzial. „Im Moment läuft es aber ganz gut.“

So gut, dass ihm mittlerweile Dinge gelingen, die vor einiger Zeit wohl noch schiefgegangen wären. Sein frühes 1:0 (4.) gegen Eintracht Braunschweig am vergangenen Spieltag etwa. Das Zuspiel von Fin Bartels fing unmittelbar vorm Torschuss unangenehm an zu hoppeln – und Reese schweißte, vielleicht auch deshalb, den Ball formvollendet ins rechte Eck.

Die Dinge funktionieren einfach leichter, wenn man weiß, dass man sie noch beherrscht. Reese hatte erst sechs Tage zuvor in Darmstadt eine 358 Tage währende Ladehemmung in der Liga überwunden. „Viele haben danach vom ,besiegten Torfluch’ gesprochen. Ich mag das nicht so gerne“, sagt er. Was ihn daran stört? „Ich weiß, wo das Tor steht. Im Training habe ich mir das Gefühl immer wieder geholt. Was gesagt wird, ist aber sowieso egal: Die beste Antwort ist die auf dem Platz.“

"Können jeder Mannschaft Kopfzerbrechen bereiten"

Und die war zuletzt eindrucksvoll. Nicht nur von ihm, sondern von der gesamten Mannschaft nach dem Stotterstart ins neue Jahr mit nur einem Punkt aus drei Spielen, auf den starke sieben Punkte aus den nächsten drei folgten. Der Relegationsrang ist in Kieler Hand, der direkte Aufstiegsplatz zwei ist zum Greifen nah. Ständig den Blick auf die Tabelle richten, das wollen sie aber (noch) nicht. „Es geht darum, in jedem Spiel unser Leistungsmaximum zu erreichen“, benennt Reese die Priorität der Störche. „Wenn wir das tun, können wir jeder Mannschaft in dieser Liga Kopfzerbrechen bereiten.“

Auch den verbliebenen Mannschaften im Pokal. Holstein steht im Viertelfinale, am Sonntag wird von „Losfee“ Boris Herrmann der Gegner ermittelt, der dann am 2./3. März mit der KSV um den Halbfinaleinzug kämpft. Wen wünscht sich Fabian Reese? Sein Ex-Klub Schalke 04 hat das Achtelfinale nicht überstanden. Die größten Rivalen, Borussia Dortmund und Rot-Weiss Essen, sind aber noch drin. Wäre das nicht was?

"Ich schaue noch nicht nach Berlin – die Fans dürfen aber träumen"

„Wir gucken uns das entspannt von der Couch aus an. Es liegt sowieso nicht in unserer Hand“, sagt Reese betont gelassen – um dann aber doch noch einen Wunsch zu äußern: „Leipzig hätte ich nicht so gern, das haben sie schon sehr stark gemacht gegen Bochum (4:0, d. Red.). Wenn man aber etwas reißen will im Pokal, musst du sowieso jeden schlagen.“

Das ist der Spirit, der die Störche noch sehr weit tragen kann. Bis ins Endspiel? „Da sind schon noch einige Brocken vor uns“, gibt Reese zu bedenken. „Ich schaue noch nicht nach Berlin – die Fans dürfen aber träumen.“ Die Mannschaft gibt ihnen gerade jeden Anlass dazu.