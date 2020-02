Kiel

„Hinter Fabian Reese steht noch ein Fragezeichen“, erklärte Holsteins Cheftrainer Ole Werner im Rahmen der Spieltagspressekonferenz am Freitag. Der 22-jährige Außenstürmer, der in der Winterpause vom Bundesligisten Schalke 04 nach Kiel zurückgekehrt war, leidet an anhaltenden muskulären Problemen, trainierte am Freitag nicht mit der Mannschaft. „Er kann nicht voll in die Sprintbelastung gehen“, erklärte Werner. „Wir werden das in den kommenden Trainingstragen beobachten und am Montag eine Entscheidung treffen.“

Serra wieder im Kader

Stürmer Janni Serra ist dagegen nach auskuriertem Muskelfaserriss wieder an Bord. Er werde zumindest im Kader stehen, sagte Werner, dem außer dem Rekonvaleszenten Jannik Dehm (Aufbautraining nach Schienbeinbruch) alle Störche zur Verfügung stehen. „Es sind sonst alle fit, und wir hatten eine gute, lange Trainingswoche“, sagte Werner. Nach dem Spiel beim Karlsruher SC (2:0) am vergangenen Sonnabend blickte Holstein auf neun Tage Spielvorbereitung vor dem Montagabendspiel gegen St. Pauli.

Das Kieler Flutlicht wirft dabei schon spürbar seine Schatten voraus. „Es ist ein Nordderby, es ist Montagabend, das Flutlicht brennt - das ist schon ein besonderer Rahmen“, sagte Werner. Der Kieler Coach erwartet mit dem FC St. Pauli ein Team „von hoher individueller Qualität“, gegen das „wir unser Spiel durchbringen müssen“. „Aber es ist auch eine Mannschaft, die ihre Schwächen hat, und die wollen wir am Montag durch unser Spiel offenlegen“, so Werner.

Noch gibt es Tickets für das Nordduell

Noch ist die Partie im Holstein-Stadion nicht ausverkauft, etwa 1000 Tickets sind noch erhältlich. Die Ticketkasse im Fanshop am Stadion ist am Sonnabend von 9 bis 14 Uhr geöffnet, Fans können weiter auch online Karten bestellen, die dann am Montag am Stadion hinterlegt werden. Wichtig ist, dass die Käufer sich ausweisen können, da Tickets außerhalb des Gästefanblocks nur an Personen aus dem Postleitzahlenbereich Schleswig-Holsteins verkauft werden. Aus Hamburg werden etwa 1600 Fans erwartet.

