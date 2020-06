Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat am Donnerstagabend das Heimspiel im Holstein-Stadion gegen das Tabellenschlusslicht Dynamo Dresden mit 2:0 gewonnen. KSV-Angreifer Emmanuel Iyoha (45.+1.) brachte die KSV in Front. Dem eingewechselten Lion Lauberbach gelang in der 80. Minute das 2:0.