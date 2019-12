Das sind Holsteins Kader-Baustellen

Kiel

2020 endende Verträge bei Holstein Kiel

Was tun mit den Alterspräsidenten? Im Sommer laufen die Arbeitspapiere von Johannes van den Bergh und Dominik Schmidt aus. Van den Bergh, 33, verteidigte in der Hinserie wacker seinen Stammplatz auf der Position des Linksverteidigers, ist aber nicht mehr unumstritten. Zeitweise sah es so aus, als könne ihm Neuzugang Young-Jae Seo den Rang ablaufen.

Van den Bergh ist aber weiterhin der Platzhirsch. Und Seo hat nur Vertrag bis zum Sommer, der sich dank einer Klausel ab einer gewissen Anzahl von Einsätzen verlängert. Dafür muss der Südkoreaner aber regelmäßig spielen. Auch seine Zukunft ist also ungewiss. Möglich wäre daher, dass van den Bergh wie im Januar 2019 für ein Jahr verlängert.

Und Schmidt? Der 32-Jährige ist da, wenn man ihn braucht. Wie in Sandhausen (2:2), als er eine gute Partie ablieferte und das 1:0 mustergültig vorbereitete. Stammspieler ist er aber nicht mehr. Stefan Thesker ist an ihm vorbeigezogen, und auch Phil Neumann dürfte nach der Rückkehr von Jannik Dehm von der rechten Seite ins Abwehrzentrum drängen.

Für Schmidt spricht, dass sein Wort in der Mannschaft Gewicht hat, er zudem eine der wenigen verbliebenen Identifikationsfiguren der vergangenen Jahre ist. Als reines Maskottchen wäre er aber verschenkt – und auch zu teuer. Ein leistungsbezogener Vertrag könnte der Ausweg sein – oder die Trennung im Sommer.

Was passiert mit den Leihspielern?

Zwei Volltreffer und zwei Mitläufer – Holsteins Leih-Politik ist nach derzeitigem Stand teilweise aufgegangen. Emmanuel Iyoha hat sich in der Kieler Offensive nach anfänglichen Schwierigkeiten zur Stammkraft entwickelt. Die Verantwortlichen dürften an einer weiteren Zusammenarbeit interessiert sein.

Aber woran ist Iyohas Klub Fortuna Düsseldorf interessiert? Vieles hängt auch vom Saisonverlauf für die Rheinländer in der Bundesliga ab. Bleiben sie drin, steigen die Kieler Chancen, den noch bis 2022 an die Düsseldorfer gebundenen Iyoha weiter auszuleihen oder sogar zu verpflichten. Steigt die Fortuna ab, sinkt die Wahrscheinlichkeit rapide.

Bei Salih Özcan ist der Fall anders, denn Holstein Kiel hat eine Kaufoption im niedrigen siebenstelligen Bereich, die mit ziemlicher Gewissheit gezogen werden dürfte, wenn Özcan seine Leistungen bestätigen kann. Dass Salim Khelifi oder Darko Todorovic weiterverpflichtet werden, ist hingegen unwahrscheinlich. Khelifi wäre eher ein Kandidat für ein vorzeitiges Leih-Ende.

Zur Galerie Unsere Fotostrecke zeigt die Vertragslaufzeiten der Holstein-Profis.

Was ist mit Janni Serra und Jae-Sung Lee?

Das Jahr 2020 steht gerade erst in den Startlöchern, trotzdem muss der Blick auch schon in Richtung 2021 gehen. Zwölf Verträge laufen nach der Saison 2020/21 aus. Viel Arbeit kommt da auf Uwe Stöver zu. Schon im Januar dürften erste lose Gespräche stattfinden. Vor allem zwei der wertvollsten Profis, Janni Serra und Jae-Sung Lee, beide bis 2021 gebunden, stehen auf der Agenda weit oben.

Die Frage lautet: Verlängern oder verkaufen? Will Holstein mit ihnen noch Geld verdienen, wäre ein Verkauf im Sommer unvermeidlich. Stöver hat bereits durchblicken lassen, dass Spanien eine gute Umgebung wäre, um ins Gespräch zu kommen.

Wer verlässt das Storchennest im Winter?

Bestrebungen, Stammspieler ziehen zu lassen, gibt es nicht. Wohl aber die Bereitschaft – im Falle eines sehr überzeugenden Angebots. „Ich habe mich im Laufe der Jahre davon freigemacht, Dinge auszuschließen“, hatte Stöver bereits vor einigen Wochen gesagt.

Wahrscheinlicher ist der Abgang von Reservisten, womöglich auf Leihbasis. Kandidaten sind hier vor allem Michael Eberwein und Daniel Hanslik, die in der Liga bislang gar nicht ( Eberwein) oder kaum ( Hanslik) zum Zug gekommen sind. Es ist davon auszugehen, dass mindestens einer von ihnen nicht mit ins Trainingslager fährt.

Und wer kommt zu Holstein Kiel?

Die ersten Gerüchte sind schon aufgetaucht. Holstein soll Interesse an Fabian Reese haben. Der an der Förde ausgebildete Angreifer hat bei Schalke 04 keine Perspektive, könnte ein Kandidat für einen Wechsel sein. Auch Pascal Steinwender, Stürmer des Regionalligisten VfB Oldenburg, soll das Interesse auf sich gezogen haben. Ob bis zum Trainingsauftakt noch etwas passiert, weiß für den Moment aber nur Uwe Stöver, der sich beim Thema Neuzugänge bedeckt hält.

