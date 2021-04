Kiel

Wann Gelios, Mühling und Ignjovski wieder an Bord sein werden, ist aktuell unklar. "Sie werden uns in Osnabrück sicher fehlen", sagte KSV-Cheftrainer Ole Werner auf der Spieltagspressekonferenz am Donnerstagnachmittag. "Eventuell hat der eine oder andere eine Chance auf den Kader in Nürnberg - die Wahrscheinlichkeit, dass alle drei dort zur Verfügung stehen werden, ist aber sehr gering." In Osnabrück wird Thomas Dähne das Kieler Tor hüten, Dominik Reimann steht als Ersatzkeeper bereit.

Endet Quarantäne für Gelios am Freitag?

Die drei an Covid-19 erkrankten Störche befinden sich weiterhin in Quarantäne, einen der drei hat es schlimmer erwischt. "Es hat bei allen drei Spielern Symptome gegeben. Bei einem war es heftiger, wie eine richtig schlimme Grippe mit hohem Fieber“, sagte KSV-Sportchef Uwe Stöver.

Lesen Sie auch:DFL beschließt Quarantäne-Trainingslager ab 12. Mai

Die für Torhüter Gelios angeordnete Isolation ist vorerst bis einschließlich Donnerstag angesetzt - ob der 28-Jährige, der inzwischen symptomfrei ist, diese aber wirklich am Freitag verlassen und eventuell sogar schon wieder am Training teilnehmen kann, hängt von weiteren Tests ab. Die Quarantäne für Alexander Mühling und Aleksandar Ignjovski dauert noch länger an.

Thesker und Kirkeskov machen gute Forschritte

Im Spiel an der Bremer Brücke ebenfalls fehlen werden die Rekonvaleszenten Stefan Thesker (Achillessehnenanriss) und Mikkel Kirkeskov (Achillessehnenreizung). "Sie machen gute Fortschritte, es wird bei beiden aber noch dauern", erklärte Coach Ole Werner. Grünes Licht gibt es derweil für Stürmer Janni Serra, der sich wie Thesker und Kirkeskov nicht in Quarantäne befand, da er nicht zum Spieltagskader in Heidenheim gehörte. "Janni macht einen guten Eindruck im Training, er ist deutlich weiter als vor zwei Wochen", so Werner.