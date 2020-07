Kiel/Köln

Wenn am Sonntag im Sportschau-Studio in Köln (Das Erste, ab 18.30 Uhr) die erste Runde des DFB-Pokals ausgelost wird, wird es wie zuletzt im deutschen Fußball wieder spuken. Denn in den Lostöpfen werden sich viele Geisterkugeln befinden. Platzhalter für Pokalteilnehmer, die erst noch bestimmt werden müssen.

Von den 64 Vereinen, die in sechs Runden den DFB-Pokalsieger 2020/21 ausspielen, sind erst die 36 Klubs der Ersten und Zweiten Bundesliga sowie die vier besten Drittligisten qualifiziert, dazu der 1. FC Magdeburg, der nach dem Abbruch des Landespokals als Teilnehmer aus Sachsen-Anhalt bestimmt wurde.

Auf 23 Teilnehmer, darunter viele Amateurklubs, die den Reiz der ersten Runden ausmachen, warten die Organisatoren noch. Der Grund: Die Landespokalfinals werden voraussichtlich erst am 22. August im Rahmen des "Finaltags der Amateure" ausgespielt. So lange müssen eben Platzhalter her.

Lübeck oder Todesfelde dabei

Auch aus Schleswig-Holstein wird es eine Geisterkugel im Topf geben. Denn noch gibt es zwei Kandidaten für die Pokalteilnahme aus dem Geltungsbereich des SHFV: den VfB Lübeck und den SV Todesfelde - die Finalisten des Landespokals, dessen Sieger an eben jenem 22. August im Uwe-Seeler-Fußball-Park in Malente ermittelt werden soll.

Gewissheit hat im Norden für den Moment nur Holstein Kiel. Der Fußball-Zweitligist ist kraft seiner Ligazugehörigkeit natürlich qualifiziert - wird aber möglicherweise erst einmal ohne Gegner dastehen. Die KSV befindet sich mit den Erst- und Zweitligisten in einem Topf, könnte also nur auf einen der Drittligisten oder eben einen über den Landespokal qualifizierten Vertreter treffen.

Der Grund für die Ansetzung der Auslosung weit vor den Landespokalfinals ist simpel: Bis Mitte August sollen die Amateurvereine, die für eine Teilnahme am Pokal in Frage kommen, ein Hygienekonzept vorlegen und eine Heimspielstätte bestimmen, wo diese Maßnahmen auch umzusetzen sind. Dafür brauchen die Klubs eine entsprechende Vorlaufzeit.

