Kiel

" Fabian Reese ist ein junger, entwicklungsfähiger Spieler, der für sein Alter schon viel Erfahrung mitbringt", sagte Sportdirektor Uwe Stöver zum ersten Neuzugang unter seiner Federführung. "Dazu ist er gebürtiger Kieler und kann sich mit der Stadt und dem Verein identifizieren. Wir sind überzeugt davon, dass Fabian unser Angriffs-Spiel durch seine Variabilität noch flexibler machen wird."

Um eine Verpflichtung Reeses, der von 2005 bis 2013 Jugendspieler bei den Störchen war, hatte es bereits in den vergangenen Tagen Spekulationen gegeben. Jetzt der Vollzug. Reese hatte auf Schalke nur noch bis zum Sommer Vertrag und unter Trainer David Wagner einen schweren Stand. Der Angreifer, zuvor bereits nach Karlsruhe und Fürth ausgeliehen, kam in der Hinrunde nur auf 86 Einsatzminuten. Eine Trennung hatte sich zuletzt immer deutlicher abgezeichnet.

Reese freut sich über Rückkehr an die Förde

Nun geht es also zurück an die Förde. "Ich bin hier geboren und habe in der Jugend viele Jahre bei Holstein gespielt. Ich habe die Entwicklung der KSV immer verfolgt und bin beeindruckt von dem Fußball, der hier in den letzten Jahren gezeigt wurde", sagte Reese. "Ich freue mich sehr, nun Teil dieser Mannschaft zu sein. Mein Ziel ist es, mich schnell in das Team zu integrieren und gemeinsam erfolgreich zu sein."

Mehr zu Holstein Kiel lesen Sie hier.