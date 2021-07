Kiel

Beim Pflichtspielstart in drei Wochen wäre dieses Ergebnis eine Enttäuschung. Aber es ist eben noch Saisonvorbereitung. Und insofern kann Fußball-Zweitligist Holstein Kiel mit dem 1:2 im ersten Test vom Freitagnachmittag gegen den dänischen Erstligisten Randers FC durchaus leben. „Es ging darum, Abläufe mit und gegen den Ball zu sehen“, sagt KSV-Cheftrainer Ole Werner hinterher. „Mit Ball war es ordentlich, wir hatten eine gute Raumaufteilung. Gegen den Ball hat uns das Zulaufen der Räume gefehlt.“ Man will ihm nicht widersprechen.

Denn die Störche zeigen in ihrem ersten Vorbereitungsspiel zwei Gesichter: Im eigenen Ballbesitz überzeugend, in der defensiven Organisation, nun ja, ausbaufähig. „In der ersten Halbzeit“, analysiert Marco Komenda nach dem Abpfiff im Citti-Fußball-Park in Projensdorf, „waren die Abstände zwischen den Ketten zu groß. Dass in dieser Phase aber noch nicht alles klappt, ist ganz normal.“

Hauke Wahl fällt mit grippalem Infekt aus

Die Störche, ohne ihren an einem grippalen Infekt leidenden Kapitän Hauke Wahl, agieren im gewohnten 4-3-3, in der Spitze gibt Angreifer Hólmbert Aron Fridjónsson seinen Einstand, auch die Neuzugänge Julian Korb (Rechtsverteidiger) und Marcel Benger (defensives Mittelfeld) bekommen ihre ersten Minuten in neuer Arbeitskleidung. Auf der Acht darf Youngster Jonas Sterner ran.

Und wie erwartet gestaltet die KSV zu Beginn das Spiel, lässt den Ball gegen die Dänen zirkulieren, findet aber keine sauberen Lösungen in der Tiefe. Hinten ist Joshua Mees gegen Alhaij Kamara im Glück, keinen Elfmeter gegen sich gepfiffen zu bekommen (6.). Es ruckelt noch etwas bei den ersten Gehversuchen vor der neuen Saison. So weit, so normal.

Immerhin: Das Gegenpressing funktioniert in Teilen schon ganz ordentlich, einzelne Verlagerungen öffnen für Momente interessante Räume. Aus einer solchen entsteht ein Einwurf, den Fridjónsson mit dem Rücken zur Abwehr verarbeitet und rechts raus auf den einstartenden Fabian Reese ablegt. Flanke, Kopfball Mees – 1:0 (13.). Blitzsauber. Hinten fehlt aber die Abstimmung: Unordnung bei Holstein, Björn Kopplin macht das schnelle 1:1 (18.).

Jann-Fiete Arp gibt sein Debüt im Holstein-Trikot

Die Störche haben Probleme im Raum, bieten zu viele Passwege in die Gasse an. Feinjustierung? In dieser Phase der Vorbereitung noch ein Fremdwort. Mit Ball ist die Welt aber eine andere, eine bessere: Die Tiefe und die Breite sind mittlerweile ordentlich besetzt, Passoptionen sind da. Holstein sammelt fleißig Ballbesitz. Nach Ballverlust wird es aber wiederholt haarig. Kieler Glück, dass Randers diese Sequenzen nicht gut ausspielt. 1:1 zur Pause.

Werner wechselt zur zweiten Hälfte gleich neunmal, bringt unter anderem Jann-Fiete Arp und die Rückkehrer Philipp Sander und Lion Lauberbach, dazu Top-Talent Nico Carrera. In dieser Besetzung setzt sich Holstein gleich vorne fest, die Passschärfe ist hoch. Aber Randers bleibt gefährlich: Thomas Dähne löscht einen Konter in höchster Not (53.).

Holstein Kiel – Randers FC 1:2 (1:1) Holstein Kiel: Dähne – Korb (46. Carrera), Neumann. (46. Lorenz), Komenda, van den Bergh (46. Kirkeskov) – Benger (46. Ignjovski), Sterner (46. Bartels), Mühling (46. Sander) – Reese (46. Porath), Fridjónsson (46. Arp), Mees (46. Lauberbach). Randers FC: Carlgren – Kopplin (46. Kallesoe), Piesinger, Graves, Lauridsen (85. Brock Madsen) – Berg Johnsen, Lauenborg, Tibbling – Kamara (62. Klysner), Kehinde, Mistrati. Schiedsrichter: Patrick Schwengers (Travemünde) – Tore: 1:0 Mees (13.), 1:1 Kopplin (18.), 1:2 Kehinde (68.) – Zuschauer: keine.

Es bleibt das Spiel der zwei Gesichter, auch wenn das weniger optimale gegen den Ball langsam verblasst. Unter anderem macht Carrera hinten rechts mit sauberen Tacklings auf sich aufmerksam, die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen stimmen jetzt auch eher. Fin Bartels findet auf der ungewohnten Acht clevere Positionierungen, hilft der Statik. „Er kann das spielen“, sagt Werner, „und hier manchmal sogar wertvoller als auf dem Flügel sein.“

Eine Niederlage mit aufschlussreichen Erkenntnissen

Dann steht es aber plötzlich 1:2. Aleksandar Ignjovski verliert im Mittelfeld den Ball, Tosin Kehinde nutzt die Umschaltsituation zur Führung (68.). Vermeidbar. Und deswegen so ärgerlich. Auf der Gegenseite verpasst Lauberbach nach starker Kombination den Ausgleich (73.).

„Auf geht’s, eine Viertelstunde Vollgas!“, ruft Werner vom Spielfeldrand herein. Die Mannschaft folgt, erhöht noch einmal die Schlagzahl. Der Ausgleich wäre verdient, aber es bleibt beim 1:2. Wichtiger als das Ergebnis sind aber die Erkenntnisse. Und von denen gibt es einige. Auch ein Erfolg. „Wir konnten 70 bis 80 Prozent von dem, was wir uns vorgenommen haben, auf den Platz bringen“, sagt Finn Porath. „Für den ersten Test war es okay.“