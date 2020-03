Der Ball soll rollen. Im Zweifel eben vor leeren Rängen. Inmitten der Corona-Krise haben die 36 unterm Dach der Deutschen Fußball-Liga (DFL) organisierten Klubs der Ersten und Zweiten Liga am Montag in Frankfurt die Weichen für die nähere Zukunft gestellt. Lesen Sie, was das für Holstein Kiel heißt.