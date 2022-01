Kiel

Die erste von zwei Winter-Baustellen im Kader von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel ist offenbar geschlossen: Die KSV soll unmittelbar vor der Verpflichtung von Kwasi Okyere Wriedt stehen. Der 27 Jahre alte Stürmer soll nach übereinstimmenden Medienberichten bereits am Donnerstag den Medizincheck an der Förde absolvieren und danach einen langfristigen Vertrag unterschreiben. Sky Sport berichtet von einer Ablöse in Höhe von einer Million Euro an den niederländischen Erstligisten Willem II.

Drittliga-Meister mit Bayern II

Mit Wriedt würde Trainer Marcel Rapp seinen gewünschten zusätzlichen Angreifer bekommen, der Benedikt Pichler entlasten oder im Zwei-Sturm-System assistieren soll. Der gebürtige Hamburger und dreimalige Nationalspieler Ghanas hatte in der Saison 2019/20 mit 24 Toren entscheidenden Anteil an der Drittliga-Meisterschaft der zweiten Mannschaft des FC Bayern und ging im Anschluss in die Eredivisie. Für Willem II kommt Wriedt auf eine Quote von zwölf Treffern in 42 Ligaspielen.

Der wöchentliche Newsletter der Sportredaktion Was ist in dieser Woche bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Erhalten Sie aktuelle Infos jeden Freitag in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nun also die anstehende vorzeitige Rückkehr nach Deutschland trotz Vertrags in den Niederlanden bis 2023. Bei Holstein Kiel wäre der 1,88 Meter große Offensivmann, der einst beim FC St. Pauli ausgebildet wurde und später für den VfL Osnabrück in der Dritten Liga spielte, der nunmehr vierte gelernte Mittelstürmer neben Pichler, Fiete Arp und Holmbert Fridjónsson. Arp und Fridjónsson konnten bislang allerdings kaum überzeugen – Wriedt dürfte im Ranking auf Anhieb an ihnen vorbeiziehen.

Wriedt wäre der erste Winter-Neuzugang der Störche, die darüber hinaus noch an der Verpflichtung eines defensiven Mittelfeldspielers arbeiten. Das sei allerdings „ein Kann, kein Muss“, wie Sportchef Uwe Stöver kürzlich betonte.