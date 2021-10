Ex-Coach André Schubert sieht Holstein Kiel fehl am Platz

Ingolstadt

Nein, ein rotes Tuch ist die KSV Holstein für André Schubert nicht. Vielmehr – ganz nüchtern betrachtet, wie es das Profigeschäft nun mal erfordert – schlicht ein abgeschlossenes Kapitel. „Ich kenne eine Vielzahl der Spieler und freue mich auch darauf, den einen oder anderen wiederzusehen, auch aus dem Umfeld“, sagt der 50-Jährige, der spät in der Saisonvorbereitung 2019 bei den Störchen angeheuert hatte und nach sechs Spieltagen und einem 0:3 in Heidenheim bereits wieder seinen Hut nehmen musste.

Schubert sieht Holstein auf Dauer nicht im Tabellenkeller

Und trotz seiner Kieler Vergangenheit und den daraus resultierenden Einblicken ist die KSV für Schubert ein Stück weit eine Wundertüte. „Wir wissen nicht genau, was auf uns zukommt, das ist nach einem Trainerwechsel immer etwas schwierig“, sagt der Übungsleiter, der die Schanzer am 27. September von Roberto Pätzold übernommen hat. „Ohnehin konzentrieren wir uns mehr auf uns selbst.“

Und dennoch ist Schubert grundsätzlich überzeugt: „Wir wissen, dass Holstein im Tabellenkeller nichts zu suchen hat – auch wenn sie hochkarätige Abgänge zu verzeichnen haben“, sagt er. „Wir wissen, was diese Mannschaft kann. Reese, Bartels, Mühling – wir brauchen über die Jungs nicht zu reden, das sind Top-Spieler.“ Er sei sicher, dass die KSV bald aus dem Keller krabbelt. „Sie haben ja auch etwas andere Ambitionen.“

Ingolstadt mit nur vier Punkten und sechs Toren Tabellenletzter

An der Donau geht es indes ums Zweitliga-Überleben. Während der neue Holstein-Coach Marcel Rapp am Sonnabend (13.30 Uhr im Liveticker) sein Pflichtspieldebüt als Cheftrainer feiert, stieg Schubert mit einem 0:3 gegen Schalke 04 beim FCI ein, konnte im Anschluss die Länderspielpause nutzen, um seine Arbeit zu intensivieren. Und die ist nötig: Aufsteiger Ingolstadt holte in den ersten neun Saisonspielen nur vier Punkte, schoss nur sechs Tore, ist Tabellenletzter. Da fängt die Arbeit ganz vorn an. „Wir haben vor allem an den Basics gearbeitet“, erklärt Schubert mit Blick auf die zurückliegende Länderspielpause. „Wir haben sehr konzentriert trainiert und hoffen, dass wir das möglichst schnell in die Spielen sehen. Es geht darum, kompakter zu sein, besser nach vorn umzuschalten, als Mannschaft insgesamt besser zu agieren.“

Der erste Erfolg war ein 7:0-Kantersieg gegen den Zweitliga-Fünften 1. FC Nürnberg. Zugegeben, nach einer Halbzeit in Überzahl – überbewerten will Schubert den Erfolg daher nicht. „Wir haben positive Erkenntnisse aus der Partie gezogen, aber es gibt auch Dinge, die wir besser machen müssen“, sagt der Coach. „Also: Es war ein ganz normales Testspiel.“

Am Sonnabend geht der Zweitliga-Ernst wieder los. Ist die Partie gegen schwächelnde Störche vorentscheidend? Ein Sechs-Punkte-Spiel? Gar ein Abstiegsendspiel, wie es in der Spieltagspressekonferenz von den Journalisten mehrfach gefragt wurde? Nein, sagt Schubert. „Wann wir die Punkte holen, ist egal. Es ist ein wichtiges Spiel, aber das ist jede Woche so“, meint er und ergänzt: „Zwei Euro ins Phrasenschwein.“

FCI-Lazarett ist gut gefüllt

Sicher ist: Soll es gegen Holstein klappen, muss der FCI eine starke Leistung abrufen. Es geht nur über den Einsatz, den Willen, die Intensität. „Holstein hat einen sehr guten Spielaufbau, das bedeutet: Wir müssen viel laufen, und brauchen vor allem viele intensive Läufe“, so Schubert, der einige Ausfälle zu verkraften hat: Neben Yassin Ben Balla (Aufbautraining), Caniggia Elva (Reha nach Knie-OP), Michael Heinloth (Bruch der Augenhöhle und des Jochbeins), Jan-Hendrik Marx (Aufbautraining) und Tobias Schröck (Adduktorenverletzung) brachten die beiden zurückliegenden Partien zwei weitere Zugänge für das Schanzer-Lazarett: Nassim Boujellab zog sich gegen Schalke einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu, Patrick Schmidt brach sich gegen Nürnberg die Hand, wurde operiert und fällt mindestens mehrere Wochen aus. Marcel Gaus und Marc Stendera trainierten dagegen bereits wieder voll mit und sind für die Partie gegen Holstein zumindest Kaderoptionen.