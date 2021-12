Sandhausen/Kiel

Nein, zu den emotional überbordenden Lautsprechern der Branche zählt Berufsfußballer Arne Sicker sicher nicht. Da passt es trefflich, dass der 24-Jährige seit dem vergangenen Sommer im beschaulichen Romantik-Städtchen Speyer wohnt und beim 32 Kilometer entfernt gelegenen Zweitliga-Dorfverein SV Sandhausen auf der anderen Rheinseite arbeitet. Innere und äußere Ruhe? Nicht an diesem Sonnabend. Der Grenzgänger zwischen Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg fiebert dem Spiel der Spiele seines bisherigen Berufslebens entgegen.

Arne Sicker will Vier-Punkte-Vorsprung auf Holstein Kiel minimieren

Der Grund für die rasante Pulsbeschleunigung: Es geht für Sicker zurück an die Ostsee, in seine Heimat, zurück zu seinen sportlichen Wurzeln, zu jenem Klub, dessen Trikot er zehn Jahre lang trug. Sentimentalitäten? Fehlanzeige! Im Sechs-Punkte-Match bei Holstein Kiel (13.30 Uhr/Liveticker bei KN-online) will er mit dem Tabellen-17. aus der Kurpfalz (bereits drei Auswärtssiege) pünktlich zum Hinrunden-Abschluss den Vier-Zähler-Rückstand auf die Störche auf ein Minimum reduzieren.

Vor dem Anpfiff: Sonnabend 13.30 Uhr So könnte Holstein Kiel spielen: Dähne – Neumann, Wahl, Thesker, Kirkeskov – Holtby – Bartels, Mühling, Porath, Reese – Pichler. Es fehlen: Mees (muskuläre Probleme), van den Bergh (Mittelhandbruch), Komenda (Aufbau nach Mittelfußbruch), Arslan (Aufbau nach Kreuzbandriss), Awuku (Kreuzbandriss). Gelbsperre droht: Mühling (4). So könnte Sandhausen spielen: Drewes – Diekmeier, Höhn, Zhirov, Sicker – Zenga, Bachmann – Adjini, Ritzmaier, Soukou – Testroet. Es fehlen: Biada, Kister, Wulle (alle Reha). Gelbsperre droht: Höhn, Ritzmaier (beide 4).

„Für mich ist es auf jeden Fall ein spezielles Spiel. Ich kehre zum ersten Mal als Gegner in das Holstein-Stadion zurück“, sagt Sicker, der sich vor seiner aktiven Vergangenheitsbewältigung besonders motiviert fühlt: „Meine Ansprüche sind natürlich hoch. Ich will dieses Spiel unbedingt gewinnen.“

Arne Sicker unterschrieb 2016 seinen ersten Profivertrag bei Holstein Kiel

In Eckernförde geboren, in Gammelby aufgewachsen, ab 2009 bei Holstein – mehr „Nordish by Nature“ als im Fall Sicker geht kaum. Im Februar 2016 unterschrieb der damalige Kapitän des U 19-Bundesligateams bei der KSV seinen ersten Profivertrag. In der Aufstiegssaison 2016/17 bestritt der Allrounder der linken Außenbahn unter Ex-Coach Markus Anfang immerhin noch 16 Drittliga-Partien. Mit dem Kieler Comeback im Bundesliga-Unterhaus nach 36-jähriger Abstinenz begann Sickers Stern allerdings zu sinken.

Nur vier Zweitligaspiele in zwei Serien – zu wenig für den Hoffnungsträger des Störche-Nachwuchses, der an den damaligen Platzhirschen Christopher Lenz und „Jojo“ van den Bergh nicht vorbeikam. „Ich glaube, ich war zu der Zeit noch nicht ganz reif genug, um solchen Spielern zu 100 Prozent das Wasser reichen zu können“, lautet Sickers späte Erkenntnis.

Mit dem Wechsel zum Drittligisten MSV Duisburg (36 Einsätze in zwei Spielzeiten) im Sommer 2019 blühte das Talent wieder auf. Sicker wurde an der Wedau zum Fußball-Erwachsenen: „Definitiv! Die zwei Jahre in Duisburg haben mich fußballerisch und persönlich weiterentwickelt.“ Nun also der Zweijahres-Vertrag beim SV Sandhausen als nächster Schritt auf der Karriereleiter.

Arne Sicker: „Kann ein Vorteil sein, nicht den Status Jugendspieler im Verein zu tragen“

Selbst eine vierwöchige Zwangspause im November wegen einer Sprunggelenkverletzung nach zuvor zehn Spielen in Serie, gekrönt von einem Treffer beim 1:1 in Rostock, warf das Nordlicht nicht zurück. „Es kann ein Vorteil sein, einfach mal von woanders her zu kommen und nicht den Status Jugendspieler im Verein zu tragen“, begründet der 1,84 Meter große Linksfuß seinen Aufstieg zur Zweitliga-Stammkraft.

Rechtzeitig zu seinem persönlichen Highlight-Spiel ist Sicker wieder fit, darf an diesem Sonnabend erneut auf eine Startelf-Nominierung durch SVS-Trainer Alois Schwartz hoffen. Als Linksverteidiger. Und damit mutmaßlich als direkter Kontrahent des zehn Jahre älteren Holstein-Routiniers Fin Bartels (34).

Der wöchentliche Newsletter der Sportredaktion Was ist in dieser Woche bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Erhalten Sie aktuelle Infos jeden Freitag in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dessen steile Laufbahn begann ebenfalls im Nest der Störche und führte über die Stationen Rostock, St. Pauli und Bremen zu bislang 170 Erstliga- und 191 Zweitliga-Einsätzen. Keine Frage, das Generationen-Duell der ehemaligen Aushängeschilder der Kieler Talentschmiede bietet eine besondere Note. In einer Begegnung, die ob ihrer tabellarischen Bedeutung ohnehin vor Brisanz nur so strotzt.