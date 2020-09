Paderborn/Kiel

Herr Wohlgemuth, am Sonntag starten Sie mit dem SC Paderborn an alter Wirkungsstätte in die Saison. Wie blicken Sie der Rückkehr nach Kiel entgegen?

Die Vorfreude auf den Saisonstart ist groß. Vor allem spielen wir ja das erste Mal wieder vor Zuschauern! Das ist schön und der erste Schritt in Richtung Normalität. Und natürlich freue ich mich auf Kiel, ich habe schließlich mehr als eine Saison für die KSV gearbeitet und kenne den Großteil der Mannschaft. Der Fokus liegt aber selbstverständlich voll auf dem SC Paderborn.

Wie gut ist der SCP nach dem Bundesliga-Abstieg auf die Zweitligasaison vorbereitet?

Wir hatten eine lange Vorbereitung mit guten und durchwachsenen Ergebnissen, hätten in der Offensive sicher stärker sein können, das ein oder andere Tor mehr erzielen müssen. Aber wir haben uns immer als Team präsentiert, ich spüre einen großen Zusammenhalt in der Mannschaft, großes Engagement und hohe Bereitschaft, auch die nötige Grundaggressivität. Die wollen wir auch am Sonntag in Kiel auf den Platz bringen.

Mit welchen Zielen gehen Sie in die kommende Spielzeit?

In erster Linie wollen wir an Stabilität gewinnen – wir hatten in den vergangenen sieben Jahren alle zwölf Monate einen Spielklassenwechsel. Es geht für uns darum, die Zweite Liga anzunehmen und ohne Kontakt zu den unteren Plätzen durch die Saison zu kommen. Wir wollen den Verein weiter professionalisieren und uns unter den Top 30 des deutschen Profifußballs etablieren. Genau wie Holstein Kiel besetzen wir dabei eine gewisse Nische: Es geht darum, die Entwicklung junger Spieler zu begleiten und gleichzeitig von ihr zu profitieren.

Das Transferfenster ist noch bis zum 5. Oktober geöffnet. Ist das ein Vorteil oder für Ausbildungsvereine wie Paderborn und die KSV Holstein ein Nachteil?

Weil alle unter denselben Bedingungen arbeiten, weder das eine noch das andere. Wir haben nach dem Ligastart noch die Möglichkeit, gewisse Kaderkorrekturen vorzunehmen, gleichzeitig kann es sein, dass der eine oder andere Spieler noch eine Veränderung anstrebt. Wir müssen also länger wachsam bleiben. Vielleicht ist es für uns nach dem Abstieg sogar eher ein kleiner Vorteil.

Das heißt, es könnte bei Ihnen personell noch etwas passieren?

Das ist tatsächlich schwer zu prognostizieren. Wie viele andere Vereine haben wir zwar solide gewirtschaftet, können finanziell aber keine großen Sprünge machen, sondern sind mit Blick auf weitere Verpflichtungen von Transfereinnahmen abhängig. Wir müssen die Situation jeden Tag neu bewerten. Auszuschließen ist aber nichts, das Gesicht des Teams könnte sich auf ein, zwei Positionen noch verändern.

