Am Mittwoch (20.30 Uhr) startet der Fußball-Zweitligist Holstein Kiel in die Restrunde der Saison 19/20, hat zum Auftakt des Punktspieljahres Darmstadt 98 zu Gast. Am Wochenende absolvierten die Störche den Übergang von Winter- zu direkter Spielvorbereitung. Wo geht die Reise hin?