Mit Video: Wie geht es Tim Walter in Stuttgart?

Stuttgart

Ein schwerer Schleier aus grauen Wolken hat sich über Bad Canstatt gelegt. Montagmorgen, Regenerationstraining beim VfB Stuttgart. Angesetzt ist es für 10 Uhr. Doch es tut sich nichts. Erst eine Dreiviertelstunde später betreten die Spieler den Rasen des Trainingsgeländes. Es gab zu viel zu besprechen. Wie die Aufarbeitung des 0:1 gegen Holstein Kiel vor sich gegangen sein muss, lässt sich nur erahnen. Wer Tim Walter kennt, kann es sich aber recht lebhaft vorstellen. Als er aus der Kabine kommt, kommt auch die Sonne raus. Es geht halt weiter. Es muss weitergehen.

Niederlage gegen seinen Ex-Klub Holstein Kiel tut Tim Walter weh

Tim Walter, 43, ist ein Heißsporn in Trainerkluft. Einer, der immer gewinnen will. Einer, dem nur das Beste gut genug ist. Nur: Gegen Holstein gab es nicht das Beste. Und nur eine Halbzeit lang Gutes. Die Niederlage gegen seinen Ex-Klub tut weh. Mehr als Walter es selbst zugeben mag. „Mir geht‘s trotzdem gut“, sagt er nach der Einheit. In seinem Rücken ziehen die VfB Stuttgart-Profis vorbei. Wortkarg, enttäuscht. „Es passt trotz der beiden Niederlagen schon vieles hier.“

Die Pleite gegen die KSV ist für den großen Aufstiegsfavoriten, für den ruhmreichen VfB Stuttgart, die zweite hintereinander in der Zweiten Liga. Zuvor haben die Schwaben – in der Entstehung reichlich absurd – schon zuhause gegen den SV Wehen Wiesbaden verloren (1:2). Niederlage gegen den Letzten, Niederlage gegen den Vorletzten. Pfiffe von 50000 Fans im Doppelpack. Was ist nur los mit den Stuttgartern? Und was macht das mit Tim Walter?

Lesen Sie auch

So denkt Tim Walter über Holstein Kiel

Tim Walter : „Gegen wen darf man denn verlieren?“

Die Kritik an seiner Spielweise wird jedenfalls lauter. Von den Rängen, in den Internet-Foren. Und von den Journalisten. Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Holstein fährt er einmal kurz den Puls hoch. Man habe zwei Spiele verloren, die man ja eigentlich nicht verlieren dürfe. Walter grätscht rein: „Gegen wen darf man denn verlieren? Gegen Hamburg? Warum nicht gegen Kiel? Wenn man Fußball spielt, muss man sich darauf einlassen, dass man gewinnt, verliert oder unentschieden spielt.“ Punkt.

Ist er dünnhäutig geworden? Nein. Wer Tim Walter aus seiner Zeit an der Förde kennt, gewinnt den Eindruck, er überlege nun öfter zweimal, was er sagt. Er hat dazugelernt. Und lobt auch mal den Gegner. So wie jetzt, an diesem Montag, am Tag nach der Enttäuschung. Holstein habe es nach der Gelb-Roten Karte für den Stuttgarter Holger Badstuber und dem direkt folgenden 1:0 durch Jae-Sung Lee „ordentlich gemacht, das muss man schon sagen. Wenn man ungeordnet ist und jeder sein Ding macht, wird man ausgespielt.“

Das Tor habe man einfach schlecht verteidigt, sagt Tim Walter, dem danach keine Lösung mehr einfiel. Für ihn, den Strategen des Spiels, ist das wohl die größte Enttäuschung. Seine Mannschaft, so seine Analyse, habe einfach die Geduld verloren.

Tim Walter sendet Videogrüße nach Kiel

Tim Walter : „Wir konnten nicht mehr reagieren“

Dabei wurden nach dem Platzverweis, gerade unter den Kieler Beobachtern, Erinnerungen an Walters taktisches Meisterstück wach. Im April hatte er, damals noch als KSV-Trainer, im Heimspiel gegen den FC St. Pauli nach der Roten Karte gegen Stefan Thesker nicht etwa einen weiteren Innenverteidiger gebracht. Sondern hinten auf eine gewagte Dreierkette mit zwei Außenverteidigern auf den Halbpositionen umgestellt. Die Mannschaft entwickelte ungeheuren Druck nach vorne, bog ein 0:1 noch zum 2:1-Sieg um.

Gegen die KSV hatte er nun Ähnliches im Sinn. Nur: Ihm fehlte die Halbzeit-Pause, die er gegen Pauli zum Einschärfen der neuen Marschroute hatte. Nun war anspruchsvolles In-Game-Coaching gefragt. „Wir wollten im laufenden Spiel gerade justieren und Mario Gomez bringen. Dann gibt es die Gelb-Rote Karte und das Tor“, sagt Walter. „Da konnten wir gar nicht mehr richtig drauf reagieren.“

Reagieren ist ohnehin nicht seins. Agieren, das Spiel bestimmen, den Gegner einschnüren – das ist Tim Walters Spiel. In guten Phasen setzt seine Mannschaft das auch um. Aber es ruckelt noch. Viele der respektablen 20 Punkte nach zehn Spielen waren hart erkämpft. Und jetzt, nach zwei bitteren Pleiten, wächst die Ungeduld im Umfeld. Sechs Punkte waren eingeplant. Null sind es geworden.

VfB Stuttgart : Jetzt Doppel-Hammer gegen den HSV

„Es geht nicht immer bergauf“, sagt Tim Walter. „Manchmal gibt es eben Phasen, in denen es nicht so läuft. Das gehört einfach dazu.“ Dass der Druck nun steigt, gehört aber auch dazu. Es ist das Los, der Trainer eines großen Vereins zu sein. Und das ist der VfB Stuttgart. Walter hat es so gewollt.

In Kiel war das noch anders. Kleiner, beschaulicher, vielleicht auch persönlicher. Der Sonntag war – zumindest neben dem Platz – ein kleines Familientreffen. „Es war schön, die Jungs wiederzusehen“, sagt Tim Walter. „Wir sind im Guten auseinandergegangen. Wir haben ein Jahr lang Freude gehabt, haben uns super verstanden.“

Nur eines liegt ihm quer im Magen: „Dass sie ausgerechnet gegen uns gewinnen, ist natürlich nicht so toll.“ Immerhin kann er dabei wieder lachen. Als nächstes wartet auf den VfB gleich zweimal der Hamburger SV. Wenn Tim Walter auch danach noch lachen kann, ist er auch dem richtigen Weg.

Mehr zu Holstein Kiel lesen Sie hier.