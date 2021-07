Hamburg/Kiel

Gewissheit bei den Kiezkickern, Fragezeichen an der Förde: Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat nun auch offiziell von den Behörden grünes Licht bekommen, am Sonntag, den 25. Juli, beim Auftaktspiel gegen Holstein Kiel (13.30 Uhr) 8900 Zuschauer im Millerntorstadion begrüßen zu dürfen. Am Donnerstag beginnt der Tagesticket-Vorverkauf für Dauerkarteninhaber. Kieler Gästefans gucken in die Röhre. Und sie haben auch noch keine Gewissheit, wie es bei ihrem Klub mit der Besucher-Teilzulassung im Holstein-Stadion aussieht.

Lesen Sie auch Holstein Kiel denkt über weitere Transfers nach

Holstein Kiel teilt auf Anfrage mit, dass eine Entscheidung noch aussteht. Zeitlicher Vorteil KSV: Das erste Heimspiel der Saison steigt erst am Sonntag, den 1. August – dann allerdings gegen den FC Schalke 04 (13.30 Uhr) und damit gegen einen der attraktivsten Kontrahenten der gesamten Zweiten Liga. Die Partie gegen den Bundesliga-Absteiger dürfte in normalen Zeiten ein ausverkauftes Haus garantieren.

Der wöchentliche Newsletter der Sportredaktion Was ist in dieser Woche bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Erhalten Sie aktuelle Infos jeden Freitag in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auf Grundlage des Beschlusses der Staats- und Senatskanzleien aus der vergangenen Woche, der vorerst bis zum 11. September gilt, ist eine Auslastung von bis zu 50 Prozent möglich, was im Holstein-Stadion einer erlaubten Kapazität von 7500 Zuschauern entspräche. Allerdings sind je nach Standort bauliche Besonderheiten und die Infrastruktur im Stadion-Umfeld mit einzubeziehen. Zudem gilt: Die Sieben-Tage-Inzidenz am Spielort darf nicht über 35 liegen. Zumindest von diesem Problem ist Kiel mit einem Wert von 4,9 (Stand 12. Juli) derzeit weit entfernt.