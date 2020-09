Nach der DFB-Entscheidung, in der ersten Pokalrunde Zuschauer grundsätzlich zu erlauben, preschen Klubs mit Konzepten vor. Nicht so Holstein Kiel: Der Zweitligist hofft zwar, am 12. September gegen Rielasingen-Arlen vor Fans spielen zu dürfen, ist darüber hinaus aber abwartend und zurückhaltend.