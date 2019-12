Kiel

So mancher Holstein-Fan dürfte direkt in den App Store oder Play Store nach der App geschaut haben - doch die Suche bleibt erfolglos. Die Suchmaschine Google landet einen Treffer, verlinkt in den Play Store, doch da folgt die Ernüchterung: "Nicht gefunden". iPhone-Usern passierte im App Store das Gleiche.

"Es gibt leider ein technisches Problem, wir arbeiten daran", teilte KSV-Sprecher Wolf Paarmann auf Anfrage mit. Fans der KSV brauchen also noch Geduld - bis zum Anpfiff der Partie gegen den VfL Osnabrück (Sonnabend, 13 Uhr) ist ja auch noch etwas Zeit.

