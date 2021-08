Kiel

Enttäuschte Gesichter, wohin man blickte. Das 0:3 gegen den FC Schalke 04 saß tief bei den Störchen. Weil es die zweite Saisonniederlage im zweiten Spiel war. Weil dieses erneut deutliche Ergebnis das böse Wörtchen „Fehlstart“ nach dem 0:3 zum Auftakt auf St. Pauli noch einmal dick und fett unterstrichen hat. Vor allem aber, weil so viel mehr drin war für Holstein Kiel. Der Fußball-Zweitligist hatte kein schlechtes Spiel gemacht. Aber er hatte aus dem, was möglich schien, das Allerschlechteste herausgeholt.

63 Prozent Ballbesitz, 24 Torschüsse, 30 Flanken – null Ertrag

„Wir hatten das ganze Spiel über mehr Ballbesitz, viel mehr Chancen. Wir hatten gefühlt 30 Flanken, die durch den Sechzehner des Gegners geflogen sind“, sagte Joshua Mees hinterher frustriert. „Am Ende schießen wir kein Tor, sondern kassieren sogar noch eins. Das ist extrem bitter. Aber trotzdem haben wir ordentlich nach vorne gespielt. Im Endeffekt hätten wir nur die Tore machen müssen.“

Eine einfache wie treffende Analyse des Einwechselspielers, der selbst noch zwei gute Gelegenheiten hatte. 63 Prozent Ballbesitz, 24 Torschüsse, dazu die von Mees mit erstaunlicher Wahrnehmungsfähigkeit prognostizierten 30 Flanken – was Holstein Kiel aus seiner in Phasen drückenden Überlegenheit machte, war grotesk. Die spielerische Steigerung gegenüber dem schwachen Auftritt auf St. Pauli darf Mut machen. Aber die Chancenverwertung muss in gleichem Maße alarmieren.

„Wir haben zwischen den Strafräumen viele Sachen wirklich vernünftig gemacht, aus dem Spiel heraus nicht allzu viele Torchancen zugelassen, sind selber immer wieder auch gefährlich nach vorne gekommen“, sagte Cheftrainer Ole Werner. „Was dann insgesamt dabei herausgekommen ist, war einfach viel zu wenig.“

Holstein Kiels erstes Heimspiel ohne eigenes Tor seit eineinhalb Jahren

So konnte Schalke mit einem biederen, maximal durchschnittlichen Spiel dann eben auch den Sieg mit nach Gelsenkirchen nehmen. Weil die Mannschaft abgezockt und gnadenlos war. Und Holstein beim Verteidigen der verheerenden Standards vogelwild. Zweimal Freistoßvorlage Thomas Ouwejan, zweimal Simon Terodde völlig frei – 0:1 (2.), 0:2 (21.). „Es ist eine Frage der Art und Weise, wie du dich da zur Wehr setzt und wie du das verteidigst“, sagte Werner verärgert. Seine Elf hatte hinten mit individuellem Fehlverhalten das eingerissen, was sie vorne nicht wiederaufzubauen vermochte.

Dabei waren die Bausteine da: hohe Ballgewinne, ein guter Spielaufbau, Ausnutzen der Breite, eine verbesserte Strafraumbesetzung, Zugriff bei Ballverlust. Aber es fehlte jemand, der das Ganze hätte veredeln können. Jemand, der das erste Heimspiel ohne eigenen Treffer seit Februar 2020 hätte abwenden können. Es muss ja nicht gleich ein Simon Terodde sein. Aber etwas mehr als das, was Jann-Fiete Arp und Co. aufs Tor gebracht hatten, hätte es schon sein dürfen. Oder müssen.

Lion Lauberbach spielt bei Holstein Kiel keine Rolle mehr

Arp durfte erneut im Sturmzentrum beginnen, machte seine Sache etwas besser als noch am Millerntor, marschierte viel – am Ende waren es knapp elf Kilometer –, gewann die Mehrzahl seiner Zweikämpfe. Aber für einen Angreifer ist es nicht ganz unerheblich, auch Torgefahr auszustrahlen. Die gab es erneut nicht. Vier Schüsse, drei daneben, einer geblockt. Das kann alles noch werden. Aber eine Garantie gibt es für nichts.

Bemerkenswert war, dass Werner auf einen zweiten Stürmer im Spieltagskader verzichtet hatte. Hólmbert Aron Fridjónsson fehlte mit Rückenbeschwerden. Hinter seiner Fitness steht weiterhin ein Fragezeichen. Ein Ausrufezeichen gab es indes bei der Personalie Lion Lauberbach: Der dritte Stürmer im Aufgebot spielt keine Rolle mehr. Selbst dann nicht, wenn sich Konstellationen wie die vom Sonntag ergeben. „Ich habe nach den Eindrücken aus der Vorbereitung und aus den Trainingseinheiten andere Spieler vorne gesehen“, sagte Werner.

Transfers? „Werden intern besprechen, was wir machen müssen“

Was tun? Darauf vertrauen, dass der Tor-Knoten beim Kieler Offensiv-Personal platzt? Das könnte etwas zu naiv sein. Noch ist der Transfermarkt vier Wochen geöffnet. Holstein Kiel braucht Abschlussqualität, vielleicht auch noch einen verlässlichen kreativen Zulieferer. „Wir werden intern besprechen, welche Möglichkeiten wir haben, was wir machen müssen“, sagte Werner im Bezug auf weitere Neuzugänge. „Wir sind da in Abstimmung. Das werden wir auch weiterhin sein und dann eben auch zu Entscheidungen kommen.“

Nun steht erst einmal der DFB-Pokal auf dem Programm. Erstrundenspiel beim SC Weiche Flensburg 08 (Sbd., 15.30 Uhr). Mit einem Ausscheiden wäre die KSV endgültig im Krisenmodus. Auf der anderen Seite könnte ein Sieg beim Regionalligisten auch etwas Ruhe reinbringen, das Selbstvertrauen festigen. Das wäre nicht unwichtig: Eine Woche später kommt Jahn Regensburg nach Kiel. Und damit der einzige Klub neben Tabellenführer Karlsruhe, der die volle Punktzahl hat.

Die KSV hat weiter keinen einzigen Zähler. „Dafür waren wir in den beiden Spielen aus unterschiedlichen Gründen zu schwach“, sagte Werner. „Wir müssen hinterfragen, warum das so war, und zeitnah die Dinge in die richtige Richtung drehen.“ Und zwar dort, wo die Spiele entschieden werden: hinten – aber eben auch vorne.