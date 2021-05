Kiel

Mit einem frühen Tor-Spektakel hat der 1. FC Köln den Absturz in die Zweitklassigkeit im letzten Spiel der Saison verhindert und den Traum der KSV Holstein Kiel vom ersten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga jäh beendet. Nach einer aufregenden Anfangsphase setzte sich der Bundesliga-16. am Sonnabend im Relegations-Rückspiel beim klar unterlegenen Zweitliga-Dritten hochverdient mit 5:1 (4:1) durch. Dementsprechend war die Stimmung bei den Störchen nach dem Schlusspfiff auf dem Nullpunkt. „Es war zu Beginn zu wild. Wir sind früh einem Rückstand hinterhergelaufen, sodass es dann fast unmöglich war, noch einmal zurückzukommen. Wir haben in Köln dagegenhalten. Das hatten wir uns für heute auch vorgenommen. Wir haben alles gegeben, es hat aber am Ende leider nicht gereicht", konstatierte der enttäuschte KSV-Flügelflitzer Fin Bartels.

Uwe Stöver, Geschäftsführer Sport der KSV, meinte: "Wir haben kein gutes Spiel abgeliefert. Der Gegner war uns nahezu in fast allen Belangen überlegen. Das muss man leider anerkennen und tut natürlich weh und ist bitter. Wenn du nach 12 Minuten drei Tore fängst, dann sind es heute nicht der Kopf und die Beine. Wir waren nicht präsent in den Zweikämpfen und waren in der Zentrale nicht in der Lage, die Dinge zu verhindern. Alle elf Akteure haben in der Defensive kein gutes Spiel gemacht".

Alexander Mühling sagte geknickt: "Es war unabhängig von den Toren in der Anfangsphase nicht das, was wir uns vorgenommen haben. Wir wollten eigentlich Ruhe ins Spiel bringen und kein wildes Spiel. Man muss aber sagen, dass wir gegen Karlsruhe und Darmstadt auch schon nicht gut in der Box verteidigt haben. Wir hatten in der Endphase der Saison keine gute Verfassung. Wir wurden für jeden Fehler bestraft. Es ist traurig, dass wir uns nicht für die gute Saison belohnt haben". Auch Mittelfeldspieler Jonas Meffert hatte eine kurze und knackige Antwort parat. "Wir haben verdient verloren. Den Klassenunterschied hat man gemerkt. Wir waren vier Wochen in Quarantäne, dass hat man heute gemerkt", sagte der 26-Jährige.