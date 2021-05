Karlsruhe

Holstein Kiel hat den vorzeitigen Aufstieg in die Fußball-Bundesliga verpasst. Das Team von Trainer Ole Werner verlor beim Karlsruher SC am Sonntag mit 2:3 (1:0) und liegt vor dem letzten Spieltag damit nur noch einen Punkt vor dem Relegationsplatz drei. Janni Serra (41. Minute) und Alexander Mühling per Foulelfmeter (84.) trafen für die Norddeutschen, die zuvor viermal in Serie gewonnen hatten.

Malik Batmaz (52.) und Philipp Hofmann (60., 76.) erzielten die Tore des KSC. Gewinnen die Kieler kommenden Sonntag gegen Darmstadt, haben sie den Aufstieg dennoch sicher. Andernfalls müssen sie auf Patzer der Konkurrenz aus Bochum und Fürth hoffen.

Holstein Kiel verliert in Karlsruhe: Stimmen zur 2:3-Niederlage

Fin Bartels, Flügelspieler der KSV Holstein, war bitter enttäuscht: "Das ist ganz einfach. Wir haben die Big Points nicht gemacht. Wir lagen vorne, haben es aber nicht geschafft, das Ergebnis über die Runden zu bringen. Ich bin platt und die Enttäuschung ist groß. Wir haben jetzt eine Woche Zeit, um Kräfte zu sammeln und den Kopf hoch zu bekommen. So können wir das nächste Endspiel neu angehen. Du schleppst es jetzt mit dir rum, dass wir den Matchball nicht genutzt haben. Darüber bin ich maßlos enttäuscht", so der 34-jährige Routiner.

Lesen Sie auch: Holstein Kiel steht jetzt ein Nervenkrimi ins Haus

Torjäger Janni Serra, der die zwischenzeitliche 1:0-Führung für die Störche erzielt hatte, sagte: „Wir haben in der zweiten Halbzeit drei bittere Gegentore kassiert. Danach war es schwer zurückzukommen. Wir haben es dennoch geschafft, leider hat unser vermeintlicher Ausgleichstreffer dann aber wegen einer knappen Abseitssituation nicht gezählt. Jetzt müssen wir versuchen, diese Niederlage zu analysieren und schnell abzuhaken.“

KSV-Coach Ole Werner: "Man hat heute in gewissen Phasen gesehen, dass uns die Körner gefehlt haben. Wir haben nicht mit der letzten Intensität gespielt. Nach einer hektischen Anfangsphase haben wir viele Spielanteile gehabt, jedoch in der zweiten Halbzeit in den entscheidenden Phasen nicht geschafft, vom Kopf her auf der Höhe zu sein."