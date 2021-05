Köln

Für Holstein Kiel ist der erstmalige Aufstieg zum Greifen nahe: Der Zweitligist, der der erste Bundesligist aus Schleswig-Holstein werden könnte, gewann das umkämpfte Relegations-Hinspiel am Mittwoch in Köln mit 1:0 (0:0) und hat damit eine glänzende Ausgangsposition für das Rückspiel am Sonnabend in Kiel.

Der wöchentliche Newsletter der Sportredaktion Was ist in dieser Woche bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Erhalten Sie aktuelle Infos jeden Freitag in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

FC-Kapitän Jonas Hector war sichtlich bedient nach dem Schlusspfiff. "Was soll ich hier Dampf ablassen. Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen, aber es steht 0:1. Ich bin enttäuscht, aber wir haben die Möglichkeit es am Samstag besser zu machen", konstatierte Hector.

KSV-Flügelflitzer Fin Bartels hingegen schätzt den 1:0-Erfolg seiner Störche nur als Etappensieg ein. "Es ist erst der halbe Weg, den wir hier gegangen sind. Es liegen noch 90 intensive Minuten vor uns. Wir nehmen viel Selbstvertrauen mit für Sonnabend. Wir sind das Spiel etwas kompakter angegangen als die letzten Spiele in der Liga. Zudem waren wir konzentrierter als sonst", so der Routinier.

Lesen Sie auch: Liveticker zum Nachlesen

KSV-Torschütze Simon Lorenz sagte zu seinem Treffer: "Vor dem Tor wurde der Ball gut quergelegt, und Köln konnte es dann nicht gut verteidigen. Wir waren zudem sehr diszipliniert heute und haben gut dagegengehalten."

"Wir waren mutig, haben uns aber teilweise recht schwergetan. Heute ging es darum, alles was in den Strafraum kommt, gut zu verteidigen. Jetzt müssen wir Ruhe bewahren. Es ist am Sonnabend ein Alles-oder-Nichts-Spiel", meinte KSV-Verteidiger Johannes van den Bergh.