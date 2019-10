Wer bei Holstein Kiel die Fäden zieht

Kiel

Die Entscheidung ging geräuschlos, beinahe unbemerkt über die Bühne. Ein Abend im Mai 2019, Mitgliederversammlung des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel. Von den knapp 3000 Vereinsmitgliedern sind nur 90 gekommen. Sie nicken den Aufsichtsrat einstimmig ab, erteilen ihm einstimmig das Mandat für die kommenden drei Jahre. Eine Formalität, so scheint es. Dann zieht sich das mächtige Gremium wieder zurück.

Nach außen hält sich der Aufsichtsrat gerne bedeckt

Ruhe, weitgehende Unsichtbarkeit – das ist der bevorzugte Modus Operandi von Holsteins hohen Herren. „Es hat den Aufsichtsrat immer ausgezeichnet, dass wir untereinander ein offenes Wort miteinander gepflegt, nach außen aber mit einer Stimme gesprochen haben“, sagt Stefan Tholund, der Vorsitzende des nach dem Ausscheiden von Jürgen Weber und Wolfgang Homeyer nur noch fünfköpfigen Rates, nach der Bestätigung. Nur: Nach außen ist diese Stimme kaum zu vernehmen. Zumindest nicht über die Klubmauern hinaus.

Die Entlassung von Sportdirektor und Präsidiumsmitglied Fabian Wohlgemuth am Montag vergangener Woche wurde mit wenigen, weitgehend nichtssagenden Worten kommuniziert. Nachfragen? Verpufft. Die Wagenburg Holstein Kiel hat sich in der Personalie Wohlgemuth strategisches Schweigen verordnet. Und auch zur Verpflichtung von dessen Nachfolger Uwe Stöver kein Wort. Dabei gäbe es so viel zu sagen. Stöver selbst erklärte bei seiner Vorstellung, schon eine Woche zuvor zum Aufsichtsrat kontaktiert worden zu sein – da hatte die KSV gerade 3:0 in Fürth gewonnen.

Spekulationen als Resultat des Schweigens

Er war der Wunschkandidat des Rates, soll dem Gremium schon seit dem freiwilligen Abgang Richtung Kaiserslautern in sportlichen Fragen immer mal wieder beratend zur Seite gestanden haben. Und ihm, Stöver, obliegt nun die Entscheidung, ob er Interimstrainer Ole Werner der Doppelbelastung mit der Fußballlehrer-Ausbildung zum Trotz längerfristig das Vertrauen schenkt, oder aber auf einen erfahrenen Coach setzt. Auch hierzu gibt der Aufsichtsrat am Ende sein Plazet.

Bei großen Entscheidungen des operativen Geschäfts ist das so Usus. Oft wird kontrovers diskutiert bei der wöchentlich stattfindenden Sitzung, an der sowohl die Geschäftsführer, das sind neben Stöver der kaufmännische Chef Wolfgang Schwenke sowie der hauptamtliche Präsident Steffen Schneekloth, als auch die Aufsichtsräte teilnehmen. Am Ende besteht, jedenfalls nach außen, Einmütigkeit bei den getroffenen Entscheidungen. Im Falle der Weiterbeschäftigung Ole Werners steht diese Entscheidung noch aus. Oder ist sie in den Gremien längst gegen Werner gefallen? Musste vielleicht auch deshalb Wohlgemuth, der Werner befördert hatte, gehen? Die Spekulationen darüber schießen ins Kraut – ein unangenehmer Nebeneffekt des Schweigens.

Dass sich zwischen der Gestaltungsmacht des Kontrollgremiums und seiner Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit ein Missverhältnis ergibt, ist dagegen offensichtlich. Wer also sind die Entscheidungsträger hinter den Kulissen? Und wie arbeiten sie?

Massive finanzielle Möglichkeiten

Da wäre zuallererst Gerhard Lütje, Aufsichtsratsmitglied der ersten Stunde und finanzstarker Förderer der Störche. Unternehmer Lütje hat das Citti-Imperium aufgebaut und vor seiner Zeit bei der KSV den TuS Felde mit seinem Engagement unterstützt. Lütjes Wort hat Gewicht, ohne ihn geht, so hört man, nichts. Sein Einfluss auf das operative Geschäft im Klub ist groß, gegen seinen Willen dürften sich nur die wenigsten Entscheidungen durchsetzen lassen.

Der zweite Gönner im Aufsichtsrat ist Hermann Langness, wie Lütje ein erfolgreicher Geschäftsmann mit großen finanziellen Möglichkeiten. Laut Forbes-Liste liegt sein Privatvermögen bei sagenhaften zwei Milliarden Euro. Damit ist Hermann Langness einer der 20 reichsten Deutschen. Der Gebieter über den Großhandelsriesen Bartels-Langness, vor allem bekannt für seine Famila-Warenhäuser, hat wie Lütje in den vergangenen Jahrzehnten große Investitionen bei der KSV getätigt. Das Nachwuchsleistungszentrum, die Trainings-Infrastruktur, das Stadion in seiner aktuellen Gestalt – alles ohne das Gespann Lütje/ Langness nicht denkbar. Aber auch in Kiel gilt: Wer die Musik bezahlt, darf entscheiden, was gespielt wird. Das stört bei den Störchen auch niemanden.

Das Duo stellt die anderen drei Aufsichtsratsmitglieder in der Wahrnehmung ein wenig in den Schatten. Neben dem Vorsitzenden Tholund, Rechtsanwalt und Notar, gehören dem Gremium auch noch der Mediziner Walter Jonat und Geschäftsmann Axel Hüsgen an. Zusammen machen sie ihren Einfluss geltend, sind für die Besetzung des Präsidiums zuständig – und genehmigen den jährlichen Finanzplan. Kein Etat ohne Aufsichtsrat. Sie sind die Hüter der Millionen.

Wohlgemuths Innovationslust eckte an

Und sie sind die Hüter der Strukturen. In seiner Zusammensetzung ist der Aufsichtsrat eine Konstante, ebenso wie der Kaufmännische Geschäftsführer Schwenke und Präsident Schneekloth, der dem Klub vor Antritt seines Amtes 2017 als Berater des Präsidiums über Jahre verbunden war, als Spielerberater zeitweise 13 Akteure innerhalb eines KSV-Kaders betreute und für jede Vermittlung eines seiner vielen Schützlinge zur KSV dem Klub eine Rechnung stellte, die auch Schwenke im Rahmen seiner Geschäftsführertätigkeit ab 2009 abzeichnen musste. Ein Schelm, wer bei diesem Seitenwechsel etwas Böses denkt. Schließlich hat sich Schneekloth längst öffentlichkeitswirksam von der Spielerberaterszene distanziert.

Diese personelle Konstellation bildet den Kern der gern zitierten „Holstein-Familie“. Eine Familie, die auf die eingeübten Rituale eingeschworen ist, von außen aber eben auch nichts auf sich kommen lässt – schon gar keine gravierenden Veränderungen. Der seit einer Woche freigestellte Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth war seinerzeit angetreten, um auch die Strukturen auf der Führungsebene zu straffen. Seine Innovationslust, seine Beweglichkeit stieß nicht bei allen Kollegen der Führungsgremien auf gleichgroße Zustimmung. Dem Vernehmen nach ist er nicht zuletzt auch daran gescheitert. Und nicht zuletzt deshalb ist auch der altbekannte Stöver wieder im Amt. Er ist ein Teamplayer – in jeder Hinsicht. Er gehört quasi zur Familie.

Man darf davon ausgehen, dass hinter den Kulissen auch in Zukunft geräuschlos gearbeitet wird. Ein Blick hinter den Vorhang? Kaum möglich. Das muss nichts Schlechtes sein in Zeiten großer öffentlicher Aufmerksamkeit, die deutsche Profi-Fußballklubs, zu denen Holstein zweifelsfrei zählt, auf sich ziehen. Nur: Auch die Kommunikation gehört zur guten Unternehmensführung und zum Profi-Fußballgeschäft dazu. Und das Unternehmen Holstein Kiel ist derzeit verschwiegener denn je. In Kiel mit seiner eher übersichtlichen Medienlandschaft mag das eine Zeitlang gutgehen. In der großen Fußballwelt wäre es undenkbar.

