Form, Stimmung, Neuzugänge: Holstein Kiel im Saisoncheck

Kiel

Am Sonntag startet Holstein Kiel beim FC St. Pauli (13.30 Uhr) in die neue Spielzeit der Zweiten Fußball-Bundesliga. Die KSV befindet sich auf den letzten Metern der Vorbereitung, die kurz und kompakt wie selten war. Trotzdem gibt die Entwicklung der vergangenen Wochen Anlass zur Hoffnung, dass die Mannschaft wieder eine gute Rolle im Unterhaus spielen kann. Die Störche im Saisoncheck:

Die Form

Betrachtet man den Auftritt bei der Generalprobe in Halle frei von jedem Kontext, müsste man sich Sorgen machen. Ein mühsames 2:2 gegen einen Drittligisten, kein Zugriff, kein Tempo, zu viele Fehler. Das sah nicht gut aus. Aber wirkliche Aussagekraft hatten die 90 zähen Minuten nicht. „Wir sind jetzt an einem Punkt, den wir auch ein bisschen einkalkuliert haben“, sagte Cheftrainer Ole Werner hinterher. Was er meinte: Holstein war platt. Mit Ansage.

Die intensiven Trainingstage in Wolfsburg waren an die Substanz gegangen. Mit der Folge, dass Halle die KSV an den Rand der Niederlage zerren konnte. Mittel- und langfristig soll sich die harte Arbeit aber im Ligabetrieb auszahlen. Und Holstein konnte es sich leisten: Die Vorbereitung verlief bis dahin annähernd optimal. Die Störche steigerten Ergebnisse (1:2 gegen Randers, 1:1 gegen Brøndby, 1:0 in Wolfsburg) und Form im Gleichschritt, fanden sich trotz häufiger Personalrotation immer besser in ihrer Struktur zurecht, konnten viele Abläufe auf dem Feld automatisieren, blieben von Verletzungspech verschont – und konnten die Neuen schon gut integrieren.

Die Neuzugänge

Das gelang auch deshalb bemerkenswert schnell, weil Werner und Sportchef Uwe Stöver ihren Kader früh beisammen hatten. Holstein hat mit dem für die Acht eingeplanten Steven Skrzybski, den Sechsern Patrick Erras und Marcel Benger, den Angreifern Hólmbert Aron Fridjónsson und Fiete Arp sowie Rechtsverteidiger Julian Korb nominell die Abgänge von Jae-Sung Lee, Jonas Meffert, Janni Serra und Jannik Dehm adäquat kompensiert.

Skrzybski und Erras bringen hohe individuelle Qualität mit, können damit ihren zeitlichen Rückstand gegenüber den früher verpflichteten Neu-Störchen etwas abfedern. Benger, so etwas wie das „Dark Horse“ unter den Neuen, könnte indes zur Überraschung werden. Der 23-Jährige verfügt über gutes Spielverständnis, Ruhe am Ball. In der Spitze sollte Fridjónsson die Nase vorn haben. Trotz seiner 1,95 Meter hat der 28-Jährige eine überdurchschnittliche Technik, ist als Wandspieler der prädestinierte Serra-Ersatz. Bayern-Leihgabe Arp ist nach den ersten Eindrücken noch nicht ganz so weit – ihm fehlt es an Spielpraxis. Korb indes dürfte erst einmal nicht an Phil Neumann vorbeikommen.

Die Kaderbaustellen

Die Abgänge des Sommers haben eine Schneise ins Aufgebot geschlagen, die Stöver und Werner direkt wieder aufgeforstet haben. Wie tragfähig die Wurzeln der Neuen aber sind, zeigt sich erst in den kommenden Wochen. Gut für die KSV: Der Transfermarkt hat noch bis zum 31. August geöffnet. Vor allem bei den Bundesligisten sortieren sich die Kader jetzt erst. Möglich, dass sich dort noch Optionen auftun.

Grundsätzlich aber ist die KSV mit dem Grundstock zufrieden. Akuter Handlungsbedarf? Fehlanzeige. Im Tor und in der Abwehr ist Holstein gut aufgestellt, ebenso auf den offensiven Flügeln. Acht von elf Startelfpositionen dürften zu Saisonbeginn unverändert gegenüber der Vorsaison sein. Gewachsene Strukturen, die Aktionismus obsolet erscheinen lassen. Auf der Abgangsseite könnte indes noch Bewegung reinkommen: David Atanga darf sich einen neuen Klub suchen. Lion Lauberbach könnte ebenfalls noch gehen.

Die Stimmung

Könnte besser kaum sein. Die Mannschaft funktioniert menschlich ausgezeichnet. Es wird viel gelacht, die Neuzugänge sind schnell Teil des Gefüges geworden. Die Führungsspieler um Hauke Wahl übernehmen Verantwortung, leiten die Gruppe, die nicht nur nach sportlicher, sondern auch nach charakterlicher Eignung zusammengestellt worden ist.

Mit so einem Binnenklima gelingt es dann auch, eine Enttäuschung wie den verpassten Aufstieg hinter sich zu lassen, nach vorne zu blicken. Vor allem dann, wenn jeder mit anpackt: Mikkel Kirkeskov etwa unterstützt den direkt „Berti“ getauften Fridjónsson bei der Integration, Co-Trainer-Neuzugang Dirk Bremser scheint mit seiner Erfahrung und seiner Art ebenfalls einen positiven Einfluss auf die Gruppe zu haben.

Die Corona-Lage

Keinen Verein hat es seit Ausbruch der Pandemie so schlimm getroffen wie Holstein Kiel: drei Mannschaftsquarantänen, zwei davon im März und April 2021, ein Dutzend Infizierte – die KSV wandelte gefühlt am Abgrund.

Die Lage hat sich aber beruhigt im Storchennest: Fast alle Spieler sind doppelt geimpft, das Bewusstsein für Schutzmaßnahmen ist nach den Erfahrungen der Vorsaison weiter da. Die Probleme hatten und haben derzeit andere: Schalke, Werder, HSV. Holstein hat den Gegner Corona im Griff. Zumindest für den Moment.