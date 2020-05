Heißer Juni für Holstein Kiel!

Kiel

Jetzt geht's an die Substanz für Holstein Kiel. Beginnend mit dem Heimspiel am Sonntag gegen den VfB Stuttgart (13.30 Uhr, im KN-Liveticker) bleiben den Störchen nur jeweils zwei Tage zum Durchatmen vor den Partien beim VfL Bochum (Mi., 18.30 Uhr) und zu Hause gegen Tabellenführer Arminia Bielefeld (Sbd., 30. Mai, 13 Uhr).

Danach, das ist seit Mittwoch klar, hat die Mannschaft von Trainer Ole Werner eine in diesen Tagen gefühlte Ewigkeit für die Vorbereitung auf den Nord-Kracher beim Hamburger SV. Die Kehrseite ist aber: Mit dem Montagabendspiel im Volkspark am 8. Juni (20.30 Uhr) muss Holstein zum Hürdenlauf im Vollsprint ansetzen, um Ende Juni wie von der DFL geplant ins Ziel der Corona-Saison einzulaufen.

Anzeige

Dynamo kommt am Donnerstag nach Kiel

Am Sonnabend, den 13. Juni, geht es für die KSV im leeren Holstein-Stadion gegen den SV Wehen Wiesbaden weiter (13 Uhr). Der folgende 32. Spieltag findet erneut als englische Woche statt. In der kommt Dynamo Dresden am Donnerstag, den 18. Juni, um 18.30 an die Förde.

Weitere KN+ Artikel

Drei Tage später steigt dann der 33. und vorletzte Spieltag, an dem traditionell alle Spiele parallel am Sonntag (21. Juni) um 15.30 Uhr angepfiffen werden. Holstein Kiel gastiert an diesem Tag an der Bremer Brücke beim VfL Osnabrück. Exakt sieben Tage später (28. Juni) soll laut Plan das Saisonfinale über die Bühne gehen. Um 15.30 Uhr empfängt Holstein den 1. FC Nürnberg und will spätestens dann den Klassenerhalt feiern. Natürlich vor leeren Rängen. Nach fünf Spielen in 20 heißen Tagen.

Newsletter der Kieler Nachrichten Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Diese Künstler standen schon auf der KN-Bühne - zu den Videos:

Mehr zu Holstein Kiel lesen Sie hier.